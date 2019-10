Lucian Croitoru îl contrazice pe Dragoș Anastasiu: În toate intervențiile mele am arătat că impozitarea progresivă nu este soluție pentru nicio problemă economică a României

Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR, spune că nu susține introducerea impozitării progresive, contrazicându-l pe Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane. "De unde o fi rezultat că eu susțin introducerea impozitării progresive? În toate intervențiile mele am arătat că impozitarea progresivă nu este soluție pentru nicio problemă economică a României", a scris Lucian Croitoru pe contul său de Facebook.Anastasiu a spus marți seara că "toată Banca Națională", inclusiv Lucian Croitoru, ar fi de acord cu introducerea cotei progresive."Toată Banca Naţională, Florin Georgescu, Croitoru, toată lumea la BNR e cu cota progresivă, dar în rest dintre politicieni nimeni nu are curaj, cu excepţia lui Ponta, dar toată lumea o are în minte, vă spun din discuţiile cu ei, nu din altceva", a declarat Anastasiu. Acesta a mai spus că un Guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere în 2020 în România, care inițial va lua măsura disponibilizării a 400.000 de bugetari, iar ulterior se va lua decizia renunțării la cota unică de impozitare și adoptarea impozitării progresive.