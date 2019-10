Corporate Report: Cei mai bogați 25 de oameni din lume în 2019 și companiile care i-au îmbogățit

24. Mackenzie Bezos – 34 de miliarde





23. Sheldon Adelson – 34,9 miliarde





22. Phil Knight – 37,1 miliarde





21. Jack Ma – 37,1 miliarde





20. Ma Huateng – 37,2 miliarde





19. David Thomson – 37,3 miliarde





18. Charles Koch – 42,2 miliarde





17. Michael Bloomberg – 49,4 miliarde





16. Steve Ballmer – 51,3 miliarde





15. Mukesh Ambani – 51,4 miliarde





14. S. Robson Walton – 52,6 miliarde





13. Alice Walton – 52,7 miliarde





12. Jim Walton – 53 de miliarde





11. Sergey Brin – 54,2 miliarde





10. Françoise Bettencourt Meyers – 54,6 miliarde





9. Larry Page – 56,2 miliarde





8. Carlos Slim Helu – 57,6 miliarde





7. Mark Zuckerberg – 65,8 miliarde





6. Larry Ellison – 66 miliarde





5. Amancio Ortega – 68,7 miliarde





4. Warren Buffett – 81,9 miliarde





3. Bernard Arnault – 94,7 miliarde





2. Bill Gates – 105,3 miliarde





1. Jeff Bezos – 107,8 miliarde

Om de afaceri american, investitor, filantrop și autor. Fondator și CEO al Dell Technologies, care a devenit repede una din cele mai mari companii din infrastructura tehnologică.Romancieră și filantroapă americană. A fost soția lui Jeff Bezos, fondatorul lui Amazon. După divorț Mackenzie a primit 4% din acțiunile Amazon, care valorau cam 35 de miliarde atunci.Magnat în afaceri american, investitor și filantrop. Fondator, președinte și CEO al Las Vegas Sands Corporation, care deține și Marina Bay Sands din Singapore.„Mă uit la fiecare afacere și mă gândesc: Cât poate să dureze? Cum pot identifica un status quo și să-l schimb?”American, magnat și filantrop. A fost co-fondator la Nike Inc. și în prezent este președintele companiei.Chinezul este fondatorul lui Alibaba și de mulți ani unul din cei mai bogați oameni din Asia. Jack a fost dat afară de mai multe firme, printre care și KFC când a intrat în China.„Un lider trebuie să aibă mult curaj și tenacitate și să fie capabil să îndure ce nu pot angajații”Om de afaceri chinez, investitor, filantrop, inginer, întreprinzător în internet și tehnologie. Este fondatorul lui Tencent, cea mai valoroasă companie din Asia.Al treilea Baron Thomson of Fleet este un nobil ereditar canadian și un magnat media. A devenit președintele lui Thomson Corporation după decesul tatălui său, de la care a moștenit și titlul nobiliar.Coproprietar și CEO al Koch Industries, care include: echipamente și tehnologii de control al proceselor și poluării; polimeri și fibre; minerale; îngrășăminte; comerț și servicii; păduri și bunuri de consum; agricultură.Antreprenor și politician american. Fondator și CEO al Bloomberg L.P., compania de date financiare și media. La 74 de ani a mai adăugat în ultimele 6 luni 5 miliarde la avere, cu care a recâștigat locul al zecelea pe listă.Este proprietarul actual al Los Angeles Clippers din NBA și a fost CEO la Microsoft.Magnat indian, în prezent președinte, director general și cel mai mare acționar la Reliance Industries Limited (RIL). Este cel mai bogat om din Asia de ceva vreme, iar în acest an unul din cei mai bogați din lume.„Astăzi văd într-un miliard de oameni un miliard de clienți potențiali, o oportunitate să generez valoare pentru ei și un venit pentru mine”Este fiul cel mare al lui Bob Walton și după moartea tatălui a fost președintele lui Walmart până în 2015. Recent îl depășise pe fratele său Jim pe lista celor mai bogați oameni din lume, dar a revenit pe locul inițial.Este fiica lui Bob Walton și moștenitoare a averii Walmart. A fondat Llama Company în 1988, dar ulterior a închis-o.„Știu cât costă o salată verde. Trebuie să înțelegi prețul și valoarea. Să cumperi cea mai bună salată la cel mai bun preț”Este fiu al al lui Bob Walton, care a fost fondatorul celui mai mare lanț de magazine din lume, Walmart. Este în consiliul director la Walmart și CEO al propriei companii, Arvest Bank.Sergey Brin și Larry Page au fondat Google în 1998 într-un mic garaj. Cei doi au dus-o pe Google în top, iar Sergey este puțin în spatele lui Larry pe listă.A devenit moștenitoarea și conducătoarea imperiului LʼOreal când mama ei, Liliane Bettencourt, a murit în 2017. Conduce holdingul în calitate de președinte, familia ei deținând 33% din LʼOreal.Co-fondator al lui Google, care este fără îndoială cel mai de succes motor de căutare din lume și a făcut numeroase achiziții, printre care You Tube.Om de afaceri și investitor mexican; proprietar al conglomeratului „Grupo Carso”. Porofoliul constă în branduri din diferite domenii, ca sănătate, media, energie, imobiliare și comerț. În ultimele luni a pierdut 6 miliarde din avere.Toată lumea îl știe ca fondator al lui Facebook, cea mai populară și valoroasă companie din mediile sociale. Totul a început în camera lui Mark de la Harvard. A retrogradat recent de pe locul al treilea, după ce scandalul Cambridge Data și alte probleme au provocat scăderea valorii acțiunilor.„Când dai fiecăruia o voce și dai putere oamenilor, sistemul se așează de obicei pe un loc bun. Așa că ne vedem rolul în a da oamenilor putere”.Co-fondator al Oracle Corporation și CEO al companiei până în septembrie 2014. Peste ani, Oracle a devenit o companie tech cu un succes incredibil, datând acum de 39 de ani și având 136.000 de angajați.Spaniolul este fondatorul grupului de modă Inditex care deține Zara, unul din cele mai populare lanțuri de magazine de confecții din lume. Se află pe locul al 5-lea după ce alții și-au pierdut locurile fruntașe. Și Orega a pierdut 11 miliarde în lunile trecute, dar a început cu înverșunare să le refacă.Este cel mai de succes investitor din lume, pe care milioane de alți investitori de toate mărimile îl urmăresc ca să vadă ce decizii ia în calitate de CEO la Berkshire Hathaway. Locuiește și acum în casa pe care a cumpărat-o pe vremea când nu știa cum arată un miliard de dolari.„Îți voi spune cum să te îmbogățești. Închide ușile. Fii temător când alții sunt lacomi. Fii lacom când alții sunt temători”.Este CEO la LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessey), compania formată prin fuziunea celor două afaceri. La începutul lui 2017 era pe locul al 14-lea pe listă.Fondator al lui Microsoft și cel mai bogat om din lume timp de mai mulți ani. Gates a înființat Microsoft în 1975 împreună cu Paul Allen și de atunci compania este cel mai mare producător de software din lume.„Succesul este un profesor prost. Îi seduce pe oamenii deștepți și-i face să creadă că nu pot pierde”.Fondator al lui Amazon, una din cele mai mari și populare companii tech, care a început cu vânzări modeste de cărți în dormitorul lui Jeff. A fost primul om care a depășit pragul incredibil de 100 de miliarde de dolari.„Există două feluri de companii: unele care lucrează ca să încaseze mai mult și altele care lucrează ca să încaseze mai puțin. Noi vom fi în a doua categorie.”