Chiriţoiu, despre fuziunea CEO cu Hidroelectrica: Mi se pare naivă ideea că dacă nu pot să subvenţionez o companie, dacă o amestec cu alta o să pot

Fuziunea dintre Complexul Energetic Oltenia şi Hidroelectrica cred că e văzută ca o soluţie pentru a fi susţinută activitatea CEO şi mi se pare un pic naivă ideea că dacă nu pot să subvenţionez o activitate, o companie, dacă o amestec cu alta atunci o să pot, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu."E greu să comentez ceva ce e doar o declaraţie. Nu am văzut nicio hârtie, nu am văzut niciun proiect. Ce mi se pare clar să spunem, serios, este că trebuie să găsim o soluţie ca Oltenia să funcţioneze pe termen mediu, deci într-un număr de ani în care economia noastră va avea nevoie de energia produsă de Oltenia prin arderea cărbunelui, deci n-avem alternativă la aşa ceva şi trebuie să găsim o soluţie ca acest lucru să fie posibil. (...) Cred că sunt soluţii, putem găsi o soluţie să subvenţionăm activitatea CEO în perioada asta. Fuziunea cu Hidroelectrica cred că e văzută - cred, nu ştiu - e văzută ca o soluţie să susţinem activitatea CEO. Dacă apare o propunere pe hârtie, oficială, o vom analiza'', a spus Chiriţoiu.El a explicat că presiunea asupra Complexului Energetic Oltenia vine în bună măsură din faptul că taxele de poluare cresc în Uniunea Europeană, iar certificatele de emisie au un preţ în creştere, pentru că ţinta UE este să se reducă poluarea, iar "asta face poluarea mai scumpă"."În felul ăsta, energia electrică produsă din cărbune devine mai scumpă şi, în consecinţă, în România Complexul Energetic Oltenia are dificultăţi, dar el fiind necesar pentru economia noastră, repet, pe termen mediu. Pe termen lung o să găsim probabil soluţii să ne mutăm pe gaze sau...Cel mai probabil este mutarea pe gaze. Dar pe termen scurt nu putem face treaba asta şi, atunci, câţiva ani, avem nevoie de Complexul Oltenia in forma în care este el acum", a explicat şeful Consiliului Concurenţei.Acesta a precizat şi unde apar îngrijorările."Unde aş vedea îngrijorări : 1 - cotă foarte mare de piaţă, deci unim nr. 1 şi nr. 2 în producţia de energie electrică în România, deci asta poate să facă piaţa noastră mai puţin concurenţială, mai scumpă şi 2 - mi se pare cumva naivă ideea că dacă nu pot să subvenţionez o activitate, o companie, dacă amestec o companie cu alta atunci o să pot. Aceleaşi dificultăţi le am în finanţarea legală a unei firme sau a unei activităţi economice, fie că este ea o firmă de sine stătătoare, fie că este combinată cu alta. Deci, aici mi se pare o anumită naivitate să credem că dacă amestecăm dintr-odată nu se mai prinde lumea că de fapt subvenţionăm cărbunele, că îl amestecăm cu altă companie. Dacă activitatea de cărbune e nerentabilă şi e ţinută în viaţă cu bani, deci prin subvenţii, deci bani veniţi din altă parte, tot ajutor de stat la fel de ilegal e şi dacă o ţinem separată şi dacă le combinăm", a susţinut Bogdan Chiriţoiu.Întrebat dacă România ar putea avea probleme cu Comisia Europeană în cazul în care ar apela la această procedură, Chiriţoiu a răspuns: "Da, da".El a făcut o paralelă cu situaţia companiei CFR Marfă."Discuţii similare, acum fac o paralelă - să ne imaginăm că dacă amestecăm CFR Marfă cu CFR Infrastructură dintr-odată nu se mai prinde lumea că CFR Marfă pierde bani. Nu. Deci, chiar dacă le pun în aceeaşi companie tot mă va obliga legislaţia să păstrez evidenţe contabile separate, să ţin evidenţele separat şi să nu subvenţionez dintr-o parte profitabilă una neprofitabilă", a arătat preşedintele autorităţii de concurenţă.Preşedintele Consiliului Concurenţei a participat la un eveniment organizat de Provident, în parteneriat cu AURSF, în cadrul colaborării lor pentru educaţie financiară şi creditare responsabilă.