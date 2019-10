Proiectul cu închisoarea pentru datornici inițiat de Teodorovici, modificat la Senat. Dispare articolul care a făcut vâlvă, dar pare că se dă dezlegare la evaziune

Precizăm că amendamentele adoptate au fost făcute de Consiliul Economic și Social.

















Vezi amendamentele adoptate aici

La articolul 9 rămâne în continuare, ca în varianta inițială a proiectului, pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani (față de 2-8 ani cât este acum în vigoare) pentru infracțiuni de evaziune fiscală.În ceea ce privește plafoanele, acestea au crescut de la 100.000 euro la 1 milion de euro, iar pentru mai marii evazioniști de la 500.000 euro la 5 milioane euro.Dacă prejudiciul e mai mare de 1 milion euro, persoana care a făcut evaziune va face pușcărie între 2 ani și 8 luni - 9 ani și 3 luni, față de varianta actuală a legii în vigoare care la 100.000 de euro pușcăria era de 7 -13 ani.În ceea ce privește prejudiciul mai mare de 5 milioane lei, pușcăria va fi de între 3 ani - 10 ani și 6 luni. Pe legea actuală avem 9-15 ani.Asta pentru că față de legea actuală se modifică și modul în care se dă pedeapsa. Despre acest lucru a vorbit recent pentru HotNews.ro Cristian Rapcencu, contabil și consultant fiscal.„Pentru sume sub anumite plafoane să nu se constituie faptă penală. Să existe un cadrul legal pentru ca firma care nu a recidivat, curată ca și cazier, să poată să plătească aceste sume. Acum sunt peste 10.000 de dosare pe care ANAF le-a întocmit pe diverse spețe pe sume derizorii, să spunem, pentru care firmele cheltuie bani în instanță să se reprezinte. Noi, ca stat, plătim bani în instanță ca să ne reprezentăm. E o practică europeană care să stimuleze mediul economic”, a spus el.El a precizat că nu se aplică celor care recidivează, iar această propunere a Consiliului Economic și Social este una liberală.„50.000 euro este sumă sub care nu se constituie faptă penală, dar se plătește suma și amenda aferentă, iar sub un milion de euro este faptă penală (dacă nu recidivează), dar dacă se plătește suma și amenda aferente nu se merge la... (pușcărie n.r.)”, a afirmat el.