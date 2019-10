6,5 milioane euro, de la Sectorul 1, pentru Federația de Rugby condusă de Alin Petrache, fiul unui controversat afacerist din tripleta Bittner – Cocoș – Petrache

mentenanța celor 3 terenuri de rugby – 2,82 milioane lei/an

cheltuieli cu utilitățile, electriictate – 264.000 lei/an, gaze – 481.080 lei/an, apă și canalizare – 567.360 lei/an

delimitarea proprietății cu gard împrejmuitor – 323.290 lei

cheltuieli cu lucrări de consolidare, supraetajare și amenajări interioare ale sediului administrativ – 218.407 lei

statuie tematică – jocul de rugby – 467.000 lei

relocarea instalației de iluminat nocturnă – 221.340 lei

dotarea cu aparatură specifică sălii de forță și a centrului de recuperare – 1,45 milioane lei

finanțarea unor activități cultural sportive 1,57 milioane lei

Nici nu putem să lăsăm oamenii să se ducă la meci pe stadioane, mai cade ceva. Măcar atât să nu ne poată zice: N-ați votat să renovăm stadionul, s-au accidentat oamenii ăia.

Marți a avut loc o ședință a Consiliului Local Sector 1 din București, pe ordinea de zi aflându-se un proiect cu multe semne de întrebare, respectiv un protocol pentru acordarea unui sprijin financiar Federației Române de Rugby, condusă de Alin Petrache. Proiectul a trecut cu 16 voturi pentru, 6 abțineri și 2 împotrivă. Au votat pentru cei de la PSD, împreună cu unii consilieri USR. Vezi cum explică un consilier USR votul „pentru”.Obiectul protocolului îl constituie acordarea de stpijin financiar Ferației Române de Rugby în valoare de 31,2 milioane lei, cu TVA, pentru perioada 2020-2025, din care 8,4 milioane lei pentru 2020, iar în anii 2021 – 2025, valoarea estimată a fi acordată pe un an este de 5,7 milioane lei.Principalele cheltuieli estimate constau în:Prin document se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby în vederea acordării unui sprijin financiar G4Media.ro scria anul trecut că Alin Petrache este fiul controversatului afacerist Adrian Petrache, membru al unei celebre triplete de afaceriști împreună cu Adrian Bittner și Dorin Cocoș (fostul soț al Elenei Udrea). Cei trei s-au remarcat în anii 2000 prin zeci de contracte uriașe cu statul în mandatul de premier al lui Adrian Năstase, dar au rămas cuplați la afaceri cu statul și în perioada următoare.Aceeași publicație spune că Alin Petrache s-a remarcat și ca gestionar al celei mai dezastruoase Olimpiade din istoria recentă a sportului românesc, cea de la Rio de Janeiro (2016), când el a fost președintele Comitetului Olimpic Român.După ce a plecat de la șefia sportului olimpic, Petrache a fost recuperat rapid de Gabriela Firea, care l-a instalat la șefia clubului sportiv al Primăriei București. În februarie 2017 a preluat și șefia Federației Române de Rugby.“Nu putem să spunem “Nu” din start. Ori ne ducem și ne angajăm detectivi acolo să vedem exact, dar din ce am văzut, era nevoie de acei bani pentru acele stadioane. E o situație ingrată pentru că la absolut orice, și la renovările de școli nu știi ce se întâmplă cu banii dar totuși știi că școala aia nu are aviz ISU și atunci ce faci... trebuie controlat acum ca acei bani să fie cheltuiți exact pentru ce au spus că vor fi cheltuiți. Teoretic suna ca o chestie rezonabilă. La statuie (cea pe care vrea să o facă Federația n.r.) am făcut interpelare că nu suntem de acord, dar în rest erau lucrări de consolidare”, a declarat Macarie, pentru HotNews.ro„Noi am făcut investiția pentru comunitate, nu pentru federație, că aveau nevoie de reparații și consolidări. Mi se pare totuși rezonabil, nu ne putem opune să fie reparate niște stadioane existente. Din câte știu, s-a votat la acest proiect în unanimitate (membrii USR n.r.). Ideea e că se apasă pe buton, dar în procesul verbal al ședinței o să vedem fiecare ce a votat. Eu am votat pro și, din spuse, ceilalți au votat și ei la fel”, a mai spus ea.