Deficitul comercial a depășit 10 miliarde de euro după primele 8 luni

Deficitul din comerțul exterior al României a depășit 10 miliarde de euro după primele 8 luni din acest an (am exportat în valoare de 45,74 miliarde de euro și am importat de 56,59 miliarde euro), potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.





Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,5% la export şi 37,1% la import) şi alte produse manufacturate (32,2% la export şi respectiv 30,3% la import).







Luna august a fost una în care exporturile au însumat 5 miliarde de euro iar importurile au fost de 6,3 miliarde de euro, atât exporturile cât şi importurile din luna august 2019 au scăzut cu 2,5% față de august 2018.Valoarea schimburilor intra-comunitare de bunuri în perioada 1.I-31.VIII 2019 a fost de 76,7% din total exporturi şi 74,5% din total importuri.