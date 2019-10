Lucian Anghel BVB: Nu voi mai candida. Nici pentru poziția de președinte nici pentru cea de membru în Consiliul Bursei (I)

Da, am luat o decizie personală și cred că, după 8 ani de mandat - am fost ales de două ori de către Acționarii Bursei de Valori București- am decis să fac o schimbare. Prin urmare, nu voi mai candida. Nici pentru poziția de președinte nici pentru cea de membru în Consiliul Bursei.Personal doresc să mă ocup și de alte proiecte, unele legate oarecum de piața de capital. De exemplu am fost rugat de mai multe companii private fie listate fie care doresc să fie listate, pentru a le ajuta să își crească valoarea prin intermediul pieței de capital. Sunt niște proiecte foarte interesante... Din păcate timpul este resursă limitată și oarecum timpul a fost la baza discuțiilor în familie care a dus la luarea acestei decizii.De asemenea cred că este foarte bine ca din când în când se există aceste schimbări astfel încât si alții sa poata duce mai departe dezvoltarea pieței de capitalDa dar împreună cu acest proiect era legata și upgradarea pieței de capital la statutul de piață emergentă și mă bucur foarte mult că am reușit. Este o performanță extraordinară pentru piața de capital din România , eu am asemuit-o cu aderarea la UE. Este echivalentul aderării la Uniunea Europeană pentru România din punct de vedere al pieței de capital . Aici am reușit nu eu- ci noi cu toții- ASF, BNR, Parlament, Guverne, Asociatii profesionale si patronale din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei și sunt extrem de onorat că las în urmă aceasta platformă upgradată de finanțare pentru țara mea. Cred că va intra în istoria economica acest moment de upgradare.Beneficiile le vom vedea pe termen mediu și lung- în 5-7 ani- și depinde de cum vom promova mai departe această platforma pentru antreprenori. Aș dori să fac o paranteză: FTSE e printre cei mai mari furnizori de rating. Cel mai mare e MCSI și unul dintre obiectivele următoare, pe lângă a aduce un număr cât mai mare de companii în indicii FTSE (acum având 3 companii), MCSI ar trebui să fie următorul obiectiv de upgradare. Conform investitorilor internationali MCSI face asemenea upgrade de regulă la 2-3 ani după FTSE, așa că ar trebui să continuăm eforturile de dezvoltare si promovare internationala și să nu tragem frâna de mână.Partea de hub regional.... România are dimensiune ca economie, dar dacă ne uităm la Viena, vedem că acolo s-a încercat acest proiect de a deveni hub regional prin achiziții, investind destul de mult. Treptat, a început să vândă din achizițiile făcute. Se pare că decizia politică e esențială, iar Bursa e văzută de politicieni ca instrument mai degrabă local care să ofere alternative de finanțare pentru antreprenorii locali.Vedem că și în UE se merge în direcția unei piețe de capital comune, nu spre huburi regionale.O strategie de privatizare diferită de cea de la noi. Ca să exiști pe radarele investitorilor trebuie să ai companii foarte mari de câteva miliarde de euro, un free-float de sute de milioane de euro șamd. Aceste companii la noi au fost vândute unor investitori strategic. E și asta o strategie care are avantajele ei! La polonezi s-au scos pe Bursă pachete din aceste companii mari. Această diferență a ținut foarte mult de decizia politică. Decizia politică de susținere e esențială! Nicăieri în lume- și asta nu am spus-o eu, dar e o afirmație corectă- nu doar Bursa poate fi responsabilă de dezvoltarea pieței de capital. Odată ce realizezi că ai nevoie de surse alternative de finanțare ca să creezi locuri de muncă, ca să dezvolți bunăstarea, faci eforturi în această direcție.În cazul acestui upgrade al pieței noastre de capital a fost un vot în unanimitate in comitetul FTSE care a decis promovarea, ceea ce e foarte important. Cine votează acolo sunt mari fonduri de investiții, bănci custode, mari brokeri internaționali care, odată ce își dau votul, confirmă că există progrese reale acolo, fiind vorba de banii lor pe care îi plasează în România. Și ăsta e unul din lucrurile bune pe care BVB le-a realizat în ultimii 8 ani: s-a deschis către investitori instituționali locali si internationali.Au fost multe lucruri care trebuiau îndreptate- sistemul de decontare și de tranzacționare erau în același loc, totul era atipic față de ce se întâmpla în sistemul internațional... nu aveam toate reglementările în engleză.. aveam tranzactii in loturi de 100 de actiuni si a durat 2 ani pana am reusit sa eliminam aceste “odd loturi” pe care nici un sistem de tranzactionare electronic international nu le accepta, ideea este că atunci când ai un obiectiv comun și se pun toți la aceeași masă, se găsește o soluție.Evident că ne-am dori să fi ajuns mult mai departe, dar realitatea confirmata de investitori internationali ne arată că au existat progrese incontestabile în acești 8 ani.S-au realizat cele mai mari listări din istoria pieței de capital. Mă refer la Romgaz și Electrica. De asemenea, cea mai mare listare a unei companii private- Digi. Am fost foarte aproape de listarea Hidroelectrica. Din păcate, din motive politice nu s-a putut finaliza acest proces la scurt timp dupa listarea Electrica, moment in care dupa doua listari de succes (Romgaz si Electrica) ar fi existat sanse de reusita.Listarea Hidroelectrica ne ducea la o valoare de piata a companiilor romanesti listate la Bursa mai mare decât cea din Ungaria. Acum suntem aproape de Cehia. Ungaria este peste Cehia și peste România. Investitorii o așteptau cu mare interes. E vorba doar de o decizie politică, dar eu sper că această listare se va petrece în perioada următoare. Îndrăznesc să cred că listarea Hidroelectrica ar aduce garantarea upgradarii României de către MCSI.(N.Red Partea a doua a interviului cu dl. Anghel va fi difuzată în a doua parte a săptămânii)