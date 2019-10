Importurile în creștere și turismul au adâncit deficitul contului curent la peste 7 miliarde de euro

Importurile de bunuri din primele 8 luni ale anului au lărgit deficitul contului curent la peste 10 miliarde de euro, iar turismul a contribuit și el cu peste un miliard de euro la deficitul de cont curent, potrivit datelor publicate luni de Banca Centrală. Balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 357 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 963 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 215 milioane euro.







Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 3,58 miliarde de euro (comparativ cu 3,48 mld. euro în perioada ianuarie - august 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2,58 mld. euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 999 milioane euro.





”Datele indica continuarea tendintei de deteriorare a pozitiei externe a economiei (in linie cu scenariul central BT), evolutie determinata, in principal, de mix-ul relaxat, pro-ciclic si nesustenabil de politici economice”, arată datele unui raport al Băncii Transilvania, transmis luni investitorilor.





Ce arată raportul BT:

■ Astfel, conform BNR contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7.1 miliarde EUR in perioada ianuarie-august 2019, in intensificare cu 16% an/an.



■ Se evidentiaza adancirea deficitului balantei comerciale cu bunuri cu 23.6% an/an la 10.9 miliarde EUR, pe fondul majorarii veniturilor populatiei si climatului pozitiv din piata creditului.



■ De asemenea, excedentul balantei veniturilor secundare s-a ajustat cu 15.6% an/an la 1.2 miliarde EUR in primele opt luni din 2019.



■Pe de alta parte, balanta comerciala cu servicii a inregistrat un excedent de 5.9 miliarde EUR in perioada ianuarie-august, in crestere cu 6.5% an/an.



■ Totodata, deficitul balantei veniturilor primare s-a diminuat cu 23.2% an/an la 3.2 miliarde EUR.



■ Pe de alta parte, datele BNR indica cresterea investitiilor straine directe cu 2.8% an/an la 3.6 miliarde EUR (din care 2.6 miliarde EUR participatii la capital si 1 miliard EUR credite intragrup) in primele opt luni din 2019, evolutie determinata de ameliorarea perceptiei de risc investitional (dupa alegerile Europarlamentare) si potentialul de evolutie pentru economia interna pe termen mediu (superior tarilor din regiune).



■ Nu in ultimul rand, statisticile BNR indica cresterea datoriei externe totale cu 9.1% ytd la 109 miliarde EUR (nivel record) in perioada ianuarie-august.



■ Se evidentiaza majorarea datoriei externe pe termen scurt cu 9.7% ytd la 34.6 miliarde EUR.



■ De asemenea, datoria externa pe termen lung a urcat cu 8.9% ytd la 74.3 miliarde EUR, evolutie determinata de majorarea componentei publice directe cu 18.3% ytd la 40.8 miliarde EUR (pe segmentul privat s-a inregistrat o scadere cu 0.7% ytd la 32 miliarde EUR, pe fondul declinului depozitelor nerezidentilor cu 52.8% ytd la 0.7 miliarde EUR).



■ In scenariul macroeconomic central BT ne asteptam ca ponderea deficitului de cont curent in PIB sa se majoreze de la 4.5% in 2018 la 5.1% in 2019, o ajustare la 4.7% fiind asteptata in 2020, ca urmare a perspectivelor de rebalansare a politicii economice interne.





■ Pe de alta parte, pentru raportul datorie externa totala / PIB ne asteptam la continuarea tendintei descendente pe termen mediu, pana la un nivel de 46.5% in 2021.

În perioada ianuarie - august 2019, datoria externă totală a crescut cu 9,13 miliarde euro.







Ce arată datele BNR: