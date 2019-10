​​Corporate Report: Boeing face față tot mai greu scandalului 737 MAX; Huawei poartă discuții preliminare cu firme americane pentru licența platformei 5G; Pe lista milionarilor, chinezii sunt pentru prima oară mai mulți decât americanii

Boeing face față tot mai greu scandalului 737 MAX. Consiliul director al producătorului de avioane s-a reunit la San Antonio pentru a stabili noi măsuri, într-un moment în care situația devine tot mai fierbinte după dezvăluirea faptului că un pilot avertizase cu privire la probleme ale sistemului de zbor automat în 2016, cu doi ani înainte să se prăbușească primul din cele două avioane.





„Practic i-am mințit pe verificatorii autorității (fără să știu)”, a adăugat Forkner. Un avocat al lui a afirmat că clientul său se referise la software-ul simulatorului, nu la avion, așa că nu a fost o „minciună”.





Existența mesajelor lovește din greu în apărarea lui Boeing că nu greșise nimic la MAX, deoarece autoritatea aviatică aprobase zborurile cu avionul, dar și amplifică expunerea juridică a lui Boeing, care se confruntă cu investigații civile și penale și cu mai multe procese legate de cele două prăbușiri. „Este o armă care fumegă”, a spus Peter DeFazio, congresman democrat de Oregon: „Începe să arate ca un comportament criminal”.





Nu se știe cum va răspunde consiliul lui Boeing la ultimele informații. Directorii l-au deposedat deja pe Dennis Muilenburg, CEO al companiei, de titlul de președinte. (The New York Times)





Huawei poartă discuții preliminare cu firme americane pentru licența platformei 5G. Vincent Pang, vicepreședinte senior și director al consiliului companiei, a declarat că unele firme și-au exprimat interesul pentru o afacere pe termen lung sau pentru un transfer unic, fără să le numească sau cuantifice. ”Există companii care discută cu noi”, a explicat Pang, aflat într-o vizită la Washington. „Au arătat interes”, a adăugat, spunând că discuțiile durează doar de câteva săptămâni și nu sunt încă la nivel de detalii.





Ideea unei plăți unice pentru a accesa patente, coduri de licență și know-how 5G de la Huawei a fost lansată de Ren Zhengfei, CEO și fondator, în interviuri pentru The New York Times și The Economist luna trecută. Dar nu a reieșit că ar exista vreun interes din partea unor companii americane.





Cât despre Pang, el a evitat să prezică semnarea vreunui acord. Totuși, a avertizat că cercetarea și investițiile de dezvoltare necesitate de continua îmbunătățire a platformei după un transfer unic de la Huawei vor fi foarte costisitoare pentru companii. După 2009, Huawei a cheltuit miliarde pentru dezvoltarea tehnologiei 5G. (Reuters)





Pe lista milionarilor, chinezii sunt pentru prima oară mai mulți decât americanii. Studiul anual asupra bogăției al băncii elvețiene Credit Suisse, publicat luni, arată că sunt 100 de milioane de chinezi în Top 10%, față de 99 de milioane de americani. În ciuda tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China, ambele țări au avansat puternic în crearea bogăției, contribuind cu 3,8 trilioane de dolari, respectiv cu 1,9 trilioane.





Rândurile milionarilor lumii s-au mărit cu 1,1 milioane la aproximativ 46,8 milioane, deținând împreună 158,3 trilioane de dolari în active nete, 44% din totalul global. Statele Unite au adăugat 675.000 de noi milionari la cei existenți. Un declin al bogăției medii în Australia – în mare parte din cauza cursului de schimb – a rezultat în 124.000 de milionari mai puțin, în timp ce Regatul Unit a pierdut 27.000 și Turcia 24.000.





Raportul estimează că 55.920 de adulți dețin cel puțin 500 de milioane și 4.830 au active nete de peste 500 de milioane. El prevede că avuția globală – care a crescut cu 2,6% de anul trecut –va spori cu 27% în următorii cinci ani, la 459 de trilioane în 2024. Numărul milionarilor va crește și el în această perioadă, ajungând la aproape 63 de milioane.







