Îți place să fii șef și să exploatezi subalternii? În viitor s-ar putea să nu mai poți: Uberizarea economiei

Și zona antreprenorială se schimbă prin Uberizare sau economie colaborativă. Mai jos explic ce înseamnă acest fenomen.• Uberizarea nu trebuie înteleasă ca o boală, ci ca un antidot, pentru că va echilibra raportul dintre părți• Piața muncii se va modifica în viitor• Mulți vor fi înlocuiți de roboți/aplicații• Angajații nu vor mai fi angajați, ci parteneriat• Cei care exploatează angajații vor avea de pierdut în noua economie• Va trebui modificat sistemul fiscal pentru noua formă a pieței muncii• Companii precum Uber vor schimba modelul de business prin folosirea mașinilor autonome• Adrian Codirlașu (CFA România) Sunt companii care au nevoie punctual de anumite servicii și le caută printr-o aplicație. Se practică deja și se va accentua fenomenulÎntr-un viitor, nu foarte îndepărtat, angajatul nu va mai fi subaltern. Mă trezesc dimineață și deschid aplicația în care văd că Adrian are nevoie de un colaborator la un proiect în care este nevoie de calificările mele. Ar fi vorba să muncim, să spunem, câțiva ani pentru a duce treaba la capăt, iar oferta e bună, când vorbim de bani. Am un rating bun în aplicație, iar el a acceptat oferta mea. Eu am aplicat pentru că și el, la rândul său, are un calificativ bun. Acest fenomen se întâmplă deja, într-o formă asemănătoare (prin freelancing). Totuși, cam așa ar putea fi toată munca în viitor. Toți am putea duce la îndeplinire sarcini pe bază de parteneriat.Ceea ce am descris mai sus deja se întâmplă în unele domenii. În orașele mari deja vedem persoane care fac livrări pe biciclete în baza unei aplicații prin care iau comenzile pentru mâncare, în activitatea de taxi, la fel, pe turism... la fel. E vorba de aplicații care găzduiesc cererile și ofertele. E ceea ce se numește în unele publicații: economie colaborativă. De câțiva ani i se spune uberizare, dar acesta e conceptul.Asta va schimba modul în care muncim și gândim. Fiind parteneri, nu va mai exista cineva care să își verse frustrările asupra unui angajat. În multe companii există șefi care știu mai puțin decât angajații, care muncesc extrem de puțin, primesc mai mulți bani, ba alții mai sunt și isterici fără motiv.S-ar schimba relațiile dintre oameni. Egalitatea în munca pe proiecte nu va mai însemna exploatarea unuia sau altuia. Suntem parteneri, suntem egali, tu ai nevoie de partener si el de tine.Singurii care vor avea de pierdut vor fi cei care trăiesc din exploatarea altora.Locul unde ar mai fi angajați, probabil va fi la stat. Este nevoie de asigurarea unor servicii precum cele de sănătate, justiție, apărare și ordine publică etc. Trebuie modificat sistemul fiscal ca să se plieze cum trebuie pe noua formă a pieței muncii.Trebuie avut în vedere că multe locuri de muncă se vor schimba datorită tehnologiei.

„Acum, muncitorul industrial a fost înlocuit de robot. În zona serviciilor există foarte mulți roboți care au înlocuit deja oamenii. În zona de office foarte mulți dintre cei care acum sunt în corporații o să dispară datorită inteligenței artificiale. La fel o să dispară meserii întregi, cum e asta de contabil. Genul ăsta de economie (colaborativă sau uberizare n.r.) o să facă, la un moment dat, clasa oamenilor inutili mai mică”, a declarat deputatul Varujan Pambuccian, pentru HotNews.ro.El a precizat că a depus un proiect de lege pentru economia colaborativă.„Spre asta o să tindem cu toții. Proiectul meu spune că între platforma tehnologică și persoanele care lucrează nu există raportul de muncă. Adică e pe dos față de cum se gândește acum. Stabilește cum se face taxarea, ce condiții se cer”, a spus Pambuccian.Potrivit acestuia, toată lumea crede că Uber va da regula în zona asta, dar nu este adevărat.„Uber va fi primul care va ieși din sfera asta pentru că va folosi din ce în ce mai mult mașini autonome”, a mai afirmat deputatul.• Continuăm să credem că avem un deficit de locuri de muncă, dar astea o să dispară în următorii 10-15 ani și o să ne trezim că nu am făcut ce trebuia să facem atunci când puteam să facem lucrurile astea

Cum vede fenomenul Adrian Codirlașu, președintele CFA România

„Crește baza de sharing economy, cum este Uber, AirBnB. Practic acum, datorită evoluției tehnologice e mult mai simplu de intermediat tranzacțiile prin aplicația în care îți găsește mașină, sau cea pentru o cameră. Se dezvoltă tot felul de aplicații care pun în legătură mult mai ușor pe cei care au ceva de oferit, cu cei care au nevoie de acel bun. Fie închiriază o cameră, fie cumpără. Se vede că asta are impact asupra companiilor. Cel mai recent exemplu este Thomas Cook pe care aplicațiile au dus-o la fund. La noi există taxi versus uber. Economia evoluează, apare foarte mult progres tehnic, iar cine nu ține pasul cu trendul, are o problemă”, spune el.În ceea ce privește punerea în legătură a celor care au anumite abilități cu cei care le caută, el a precizat că trendul se va accentua.„Acum sunt aplicații de freelancing. Sunt companii care au nevoie punctual de anumite servicii și le caută printr-o aplicație. Se practică deja și se va accentua. Este important cum se pune în legătură cel care are de oferit un serviciu cu cel care are nevoie. Cu cât se vor pune în legătură unul cu altul mai repede, cu atât și economia se va dezvolta mai bine și va crește și va fi mai corect recompensate respectivele aptitudini”, a afirmat Codirlașu.Zona de economie colaborativa își va lungi tentaculele în din ce în ce mai multe domenii pe măsură ce tehnologia devine mai avansată. Cei nepregătiți se vor mulțumi cu ce rămâne, dacă au noroc, asta dacă nu cumva vor intra în clasa oamenilor inutili.Uberizarea nu trebuie înteleasă ca o boală, ci ca un antidot, pentru că va echilibra raportul de munca dintre părti.Un fenomen interesant va fi atunci când statul va decide sa mărească taxarea pe munca, moment în care se va lăsa cu proteste. Cum fiecare va fi nevoit sa își plătească taxele din câștigurile proprii, atunci presiunea pe politicieni și politici fiscale va fi mai mare. Cei care azi nu sunt interesați de politica și economie, atunci vor fi, pentru că orice decizie o vor simți în mod direct „pe pielea lor”.