Sectoarele construcții, energie și cel al metalelor, în risc ridicat de intrare în incapacitate de plată (Coface)

În acest context, economiile europene evoluează în prezent la două viteze: unele sunt în mod direct dependente de industria și comerțul globale (ex. Germania) și/sau afectate de incertitudini politice interne (Italia, Regatul Unit), în vreme ce economiile franceză, spaniolă și olandeză par să fie mai rezistente în fața acestor evoluții

Pentru celelalte sectoare, precum auto, chimic, IT%C, hârtie, retail, îmbrăcăminte, transport sau lemn, riscul de intrare în incapacitate de plată al afacerilor este mediu.Harta riscului de țară situează România la categoria A4, adică rezonabil, la fel ca Bulgaria. Ungaria are nivelul A3 – satisfăcător, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia și Lituania.Țări precum Germania, Austria, Franța, Suedia, Belgia sau Spania au calificativul A2, adică scăzut.„După o vară marcată de numeroase incertitudini politice la nivel mondial, cu impact direct asupra mediului de afaceri, 2020 se anunță un an al declinului economic. Criza monetară din Argentina, demonstrațiile majore din Hong Kong și Rusia, Brexit-ul, atacul asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudită – acestea sunt doar câteva dintre numeroasele evenimente care au marcat al treilea trimestru din 2019. Incertitudinea politică aflată în creștere, combinată cu un declin în volumul comerțului mondial, volatilitatea ridicată a prețurilor petrolului și scăderea vânzărilor de automobile în Europa și China au continuat să afecteze moralul corporativ”, se arată într-un comunicat al companiei.Conform sursei citate, pe lângă companiile asiatice și europene, companiile americane sunt la rândul lor îngrijorate în mod deschis în legătură cu retorica protecționistă a președintelui Trump.„Cu toate că războiul comercial chinezo-american pare să se îndrepte către un acord comercial între cele două mari puteri globale, acțiunile președintelui SUA în contextul campaniei pentru realegere și procedurii de punere sub acuzare rămân dificil de prevăzut. În plus, există schimbări structurale în desfășurare în sectorul automotive, inclusiv la nivelul standardelelor de emisii din Europa, dar și modificări în comportamentul consumatorilor din China cu impact asupra economiei”, spune Coface.• În ansamblu, datorită instabilității politice răspândite internațional, Coface anticipează că anul 2020 va fi marcat de o încetinire economică, paralel cu detectarea de semnale pozitive, care ar indica un reviriment economic, guvernele și băncile centrale fiind pregătite să gestioneze această încetinire.• Pe acest fond, pe parcursul trimestrului al 3-lea au avut loc două schimbări în evaluările riscului de țără: Hong Kong (retrogradat de la A2 la A3) și Mauritania (în urcare de la D la C). La nivel sectorial, după seria de declasări în sectorul auto din iunie, au existat mai puține schimbări în acest trimestru - însă riscurile au continuat să crească (13 retrogradări, dar nici o urcare), în special în sectorul auto (în coborâre în trei alte țări) și în sectoare care depind de acesta (de exemplu produse chimice, în Germania). Riscurile de credit corporativ sunt, de asemenea, în creștere în sectorul hârtiei din America de Nord. Nu în ultimul rând, creșterea protecționismului comercial influențează sectoare precum sectorul TIC din Coreea.