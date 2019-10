Florin Cîțu, la audiere: O Românie liberală poate îndeplini visul meu de eradicare a sărăciei/ Teodorovici întrerupe mulți colegi parlamentari care pun întrebări (VIDEO)

”Mi-am început cariera la Banca Centrală a Noii Zeelande. În 2003 am venit la BNR unde am adus modelul de țintire a inflației care e folosit în prezent. Apoi am intrat în sectorul privat după care am intrat în politică. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor din Comisia de Buget din Senat cu care am avut o colaborare foarte bună. Dacă uneori m-am mai aprins și am fost dur, îmi cer scuze. Sunt conștient că în noua mea poziție trebuie să am răbdarea de a asculta toate opiniile, chiar dacă poate că nu voi fi de acord cu toate. Guvernul Orban este unul de tranzitie și trebuie evaluat prin acest filtru. Intrăm într-o nouă etapă în care avem un singur obiectiv: eradicarea sărăciei din România. Numai într-o Românie liberală se poate asigura bunăstarea cetățenilor. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este rectificarea bugetară. Îmi pastrez opinii. Vă anunț din start ca ușa mea va fi pentru dumeavoastră deschisă.”, a spus Cîțu în deschiderea prezentării.







Teodorovici, îl întrerupe: Acum citiți?





Colegii din comisie au intervenit dandu-i de înțeles lui Teodorovici să nu mai întrerupă.





Cîțu a continuat: "Guvernul Orban este unul de tranziție. Romania intră într-o nouă etapă. Exista un singur obiectiv: eradicarea treptată a sărăciei din România. O Românie liberală poate transforma acest vis în realitate".



La MFP am fost informat că este o schiță de buget pentru 2019. De acolo vom pleca. Trebuie să luatți în considerare că este un buegt de tranziție.

Vom folosi criteriile de performanță al construcția bugetului pe 2020

Florin Cîțu a anunțat că vrea sa facă o comisie impreună cu BNR pentru repatrierea aurului romanesc de la Moscova.



Teodorovici a intervenit și pare nemultumit de ceea ce a zis Cîțu cu privire la aurul de la Moscova.





Ludovic Orban, premierul desemnat, prezent la audiere, a spus că Transgaz și Transelectrica ar putea fi mutate la Ministerul Finanțelor.



"Știu ca exista o directiva europeana care urmează să fie transpusa și trebuie separati producatorul de transportator. Vom lua Transelectrica și Transgaz de la Ministerul Economiei, la Ministerul Finanțelor. Este în analiza. Ne consultam pe aceasta tema", a spus Orban.





Parlamentarii au început să adreseze intrebările, iar când a început să vorbească Adrian Tororan, Teodorovici l-a întrerupt și pe el.



La unele întrebări ale altor membri ai Comisiilor reunite, Teodorovici a sugerat în glumă, că Florin Cîțu ar avea deja întrebările, spunând că ”găsește răspunsul la pagina 2”. De altfel,fostul ministru a intervenit la aproape fiecare întrebare adresată de parlamentarii Opoziției, stârnind nemulțumirea acestora și intervențiile președintelui de ședință.





Unul dintre Parlamentari chiar la rugat pe Teodorovici să înceteze: "Domnule Teodorovici cu tot respetul (vă rog să nu mai întrerupeți n.r.). Știu că mereu ați încecat să faceți show. Din respect, va rog sa nu mai întrerupeți colegii".











Din CV-ul său înțelegem că s-a alăturat echipei ING Bank la începutul lui 2006 şi a pus bazele echipei de cercetare. El a absolvit în 1996 Grinnell College din SUA, specializarea economie/matematică, şi are un master şi un doctorat la Iowa State University. Anterior revenirii în România, Cîţu a mai lucrat ca economist la Banca Europeană de Investiţii (2003 – 2005) şi la banca centrală a Noii Zeelande (2001 – 2003). În perioada 1997 - 2001, a fost lector la Iowa State University, în SUA. Ca limbi străine cunoscute, din CV reiese că vorbește engleză, franceză și italiană.





Votul în plen este programat luni, 4 noiembrie.

Ministrul propus al Finanțelor, Florin Cîțu, se află față în față cu ministrul demis, Eugen Teodorovici, în cadrul audierii din Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament. Acesta răspunde întrebărilor adresate de colegii lui parlamentari pe subiecte ce țin, printre altele, de programul de Guvernare al PNL pe zona finanțelor. Sala este mult mai plină decât a fost la alte audieri ale altor miniștri de finanțe.