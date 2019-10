Lucian Croitoru: Deficitul bugetar ar fi zero acum, dacă am colecta ca bulgarii. Sunt pentru creșterea pensiilor, dar nu prin mărirea taxelor, ci prin creșterea colectării

​România nu are acel nivel de dezvoltare pentru a crește taxele, iar dacă va veni o recesiune, acestea vor înfunda economia, a declarat Lucian Croitoru, consilier pentru politică monetară la Banca Centrală, în cadrul unui eveniment organizat de Alpha Bank, împreună cu BNR și Asociația Română a Băncilor (ARB). El a făcut declarațiile în nume personal.





Declarațiile sale pe scurt:



Dacă se va intra în recesiune, cu atât mai mult va fi politica de creștere a impozitelor prociclică

La noi nu se colectează suficient

Lăsând taxele cum sunt, dacă s-ar colecta suficient noi ne-am duce cel puțin la nivelul ponderii veniturilor în PIB pe care îl are Bulgaria.

Sunt pentru creșterea pensiilor, dar nu oricum. Nu prin creșterea taxelor, ci prin creșterea colectării.

Creșterea colectării nu se va produce până când nu va crește integritatea Guvernului, nu va crește calitatea drepturilor de proprietate, nu se vor rezolva anumite probleme din sistemul judiciar și nu se va face o reglementare mai blândă, mai favorabilă, antreprenorial.









„Să presupunem că cineva va decide acum să crească impozitele ca să crească ponderea veniturilor în PIB. Conform argumentației mele, nu va fi posibilă pentru că nu avem încă acel nivel de dezvoltare. Pentru că o recesiune este relativ aproape, imediat ce ritmul nostru de creștere va scădea sub cel potențial, acele creșteri de impozit vor deveni prociclice. Adică vor înfunda economia și mai mult în jos. Dacă se va intra în recesiune, cu atât mai mult va fi politica de creștere a impozitelor prociclică”, a spus Croitoru.El a precizat că dacă compară sarcina fiscală a României, în medie, în perioada 1995 – 2019, o găsește că este 27,7%.„Dacă mă uit la UE-15, adică înainte de 2004 după integrarea și altor țări, constat că are 11,1 punte procentuale în urmă, adică ăia au 38,8%. De aici a apărut în România ideea că noi trebuie să facem orice, inclusiv creșterea taxelor, ca să ajungem și noi spre nivelul acela, măcar cât Bulgaria, care are 31%. Eu zic că nu este necesar așa”, a afirmat Croitoru.Poți să ajungi acolo, spune el, dacă crești integritatea Guvernului, clarifici drepturile de proprietate și abia atunci agențiile, care au în sarcină colectarea de venituri, vor fi și ele suficient de pregătite și de doritoare, în același timp, să facă acea colectare pe care toată lumea o critică, că noi suntem foarte mult sub rata statutară de impozitare în termeni efectivi.„Până atunci, nu. Noi putem să spunem că vrem să reformăm aceste instituții și comportamentele din interiorul lor oricât de mult, dar dacă nu se sunt rezolvate acele probleme, nu se va face, se va discuta doar”, a precizat el.Conform acestuia, nu este bine că ponderea veniturilor bugetare în PIB e joasă.„De ce? Pentru că la noi nu se colectează suficient. Lăsând taxele cum sunt, dacă s-ar colecta suficient noi ne-am duce cel puțin la nivelul ponderii veniturilor în PIB pe care îl are Bulgaria. Adică deficitul nostru bugetar ar fi zero. Când? Astăzi. Am avea șanse să creștem pensiile acestea de 40%”, a mai arătat Croitoru.• Sunt pentru creșterea lor dar nu oricum. Nu prin creșterea taxelor, ci prin creșterea colectării. Creșterea colectării nu se va produce până când nu va crește integritatea Guvernului, nu va crește calitatea drepturilor de proprietate, nu se vor rezolva anumite probleme din sistemul judiciar și nu se va face o reglementare mai blândă, mai favorabilă, antreprenorial.„Eu nu sunt împotriva creșterii ponderii veniturilor în PIB. În termeni de dorințe, am și eu aceleași dorințe ca toată lumea. Eu am judecat în termeni de ce se poate. Am analizat 177 de țări și am văzut că țările care nu sunt suficient de dezvoltate, deși pot să apeleze la creșteri de rate de impozit, tot nu ajung să aibă ponderea crescută a veniturilor în PIB”, a precizat Croitoru.