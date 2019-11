Black Friday depășește în acest an granița istorică de 300 milioane de euro (analiză)

Comerțul românesc va înregistra, în acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vândute în numai câteva zile și încasări de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, arată o analiză Frames, realizată pe baza estimărilor din piață. Cea de-a 9 ediție a Black Friday a debutat deja la unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 15 noiembrie, ziua în care toți marii jucători din piață, de la IT&C la fashion, home&deco, food, beauty, servicii etc. au anunțat campanii speciale în care reducerile de prețuri vor merge până la 80-90%.





CALITATEA BATE PREȚUL

În prim-plan se vor afla electrocasnicele precum televizoarele cu diagonale de peste 100 cm, cuptoarele electrice, plitele pe inducție, mașinile de spălat rufe/vase sau frigiderele, acolo unde tehnologia a evoluat semnificativ în ultimii ani, iar raportul preț-calitate a devenit unul foarte bun.





Un alt segment care va asigura un plus semnificativ în Black Friday 2019 va fi cel de beauty & fashion. ,,De la aparatură cosmetică la haine și încălțăminte, ofertele vor fi mult mai diversificate și mai bine evidențiate decât în anii trecuți, în ton cu evoluția semnificativă a pieței de profil. Intrarea în piață a unor noi platforme internaționale din sectorul de fashion, mai ales în zona de online, va însemna un boost la nivel de game de produse și o presiune suplimentară pe prețuri’’, arată analiza.





ULTIMUL BLACK FRIDAY ÎNAINTE DE CRIZĂ?

Black Friday 2019 vine într-un moment în care românii privesc cu tot mai multă îngrijorare la perspectivele unei noi crize economice. În condițiile în care 2020 va fi un an plin de incertitudini, focusul pe evenimentul de shopping din acest sfârșit de an va fi unul și mai accentuat.





,,Estimările analiștilor privind avansul prețurilor în 2020, posibila modificare a taxelor și impozitelor, discuțiile legate de o posibilă criză pun o presiune pe decizia de cumpărare. Să cumpărăm acum, pentru că la anul s-ar putea să fie prea târziu, pare a fi cuvântul de ordine. Iar comercianții par să fi captat acest interes suplimentar, accentuând prin diverse mesaje de promovare acest impuls’’, spun analiștii.





PayU anunța, ieri, că românii vor cumpăra online în valoare de 1,2 miliarde de lei, în creștere cu 20% față de 2018. Valorea tranzacțiilor online urmează să înregistreze o creștere de 25%, ajungând la peste 360 milioane de lei, în creștere cu 25% în comparație cu anul precedent. Motivele acestor creșteri se bazează pe investițiile constante ale furnizorilor de servicii de plată online și ale comercianților în noi tehnologii și în educația cumpărătorilor.





CAPCANELE DE BLACK FRIDAY

Investigațiile Consiliului Concurenței, din ultimii ani, au arătat că, în medie, pentru 30% din produsele monitorizare, pretul taiat a fost mai mare chiar decat pretul maxim practicat in ultimele 30 de zile, semn care indică o creștere/menținere artificială a prețului de referință de Black Friday.





Potrivit analizei Frames, în zona de online sunt de evitat site-urile obscure, care oferă prețuri spectaculoase.







,,Sunt din păcate, în continuare, foarte multe site-uri capcană, oferte false și prețuri cu multe asterix-uri. Te poți trezi că achiziționezi un televizor de la un site no-name și vei plăti, de exemplu, pentru un produs care a stat aprins non-stop într-un magazin sau cu unul cu alte specificaţii tehnice decât cele declarate. Nu cumpărați produse care nu au trecute detaliile complete, care nu dețin certificate de garanție și nu precizează costurile de livrare’’.





Ofertele capcană pot fi regăsite și în magazine. ,,În unele cazuri, magazinele trec cu litere mari caracteristici pe care produsul nu le are. Unii comercianți «uită » să prezinte fișa tehnică a produsului la achiziție, mizând pe faptul ca mulți clienți intră în “febra” cumpărăturilor și omit să se informeze. O altă stratagemă estea cea de reambalare a produselor folosite în magazine pentru prezentare și vânzarea acestora ca produse noi. Este esențial de verificat, astfel, dacă un televizor are sigiliul original aplicat pe cutie, înainte de desfacere, element esențial pentru aproape toate produsele achiziționate din zona de IT&C.’’, afirmă analiștii.





LIVRAREA, MISIUNE IMPOSIBILĂ

CEL MAI PROFITABIL BLACK FRIDAY

O analiză Frames, realizată anterior, arăta ca piața de IT&C va depăși în acest an nivelul de 40 de miliarde de lei, cu peste 6 mld.lei peste nivelul din 2018 (34 mld.lei). În anul trecut, afacerile celor peste 5000 de companii din acest sector au crescut cu 8% față de anul anterior, liderii pieței fiind Samsung Electronics România, cu afaceri de 4,6 miliarde de lei, Dante International (eMAG), cu un business de 4,2 miliarde de lei (12,5% din total) și Altex România, cu 3,6 miliarde de lei.





Statisticile arată, pe de altă parte, că ponderea comertului electronic in totalul sectorului de retail va crește, în acest an, la peste 10%, în condițiile în care, în 2012, comerțul electronic reprezenta numai 1,3% din totalul retailului.







Potrivit estimărilor analiștilor de la Frames, ediția din acest an va aduce un plus de cel puțin 50 de milioane de euro încasări pentru retaileri, în condițiile în care campania de ,,Black Friday’’ a ajuns la un nivel de maturitate.,,De la gestiunea stocurilor la pricing, extinderea opțiunilor de plată (rate fără dobândă, leasing etc.) și campaniile de promovare mult mai bine targetate, 2019 va consemna un plus semnificativ la capitolul oferte și servicii de suport. Business-ul de Black Friday 2019 vine, pe de altă parte, într-un moment cum nu se poate mai bun și în privința cererii, creșterile de salarii și modificarea obiceiurilor de consum generând un plus semnificativ și în acest segment’’, arată analiza Frames.În 2018, Black Friday a adunat, în numai cîteva zile, vânzări de 250 de milioane de euro, cu eMAG, Altex & Mediagalaxy, Flanco și FashionDays în prim-plan.Unul dintre liderii pieței care și-a declarat oficial rezultatele de Black Friday, eMAG, a înregistrat vânzari cu 28% mai mari decât în 2017, acestea ajungând la nivelul de 460 mil. lei. Platforma de e-commerce a adunat, în numai o zi, 9.5 milioane de vizite și a atras peste 55.000 de clienți noi.Flanco estima, zilele trecute, că 2019 va aduce cel mai mare Black Friday din istoria companiei, cu reduceri la peste 750.000 de produse în online și în 155 de magazine din 114 orașe.,,În 2019, polarizarea accentuată a cererii, constatată în anii trecuți, a început să se disipeze. Toți marii jucători din piață au învățat din lecția Black Friday, astfel că ofertele vor consemna o paletă mai largă de produse și servicii, la prețuri competitive. Și clienții s-au maturizat, alegerea trecând tot mai mult din zona de impuls în cea de target, iar folosirea motoarelor de comparație a ofertelor a devenit tot mai relevantă’’, arată analiștii.Black Friday-ul din 2019 va aduce în prim-plan calitatea produselor și abia în planul secund prețurile, arată analiza.,,Creșterea veniturilor unei bune părți din populație, a nivelului de trai în general, tinde să ducă cererea de produse și servicii într-o zonă superioară celei din anii trecuți. După ani de zile în care au cumpărat exclusiv în funcție de preț, ignorând calitatea, focusul va fi în 2019 pe produse și servicii durabile, pe brand, calitate și garanție’’, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.Creșterea cererii în acest segment vine și în condițiile în care și rata de înlocuire a acestora a scăzut vertiginos de la 10 la 5-6 ani, pe fondul creșterii puterii de cumpărare.2019 va aduce oferte extinse și în zona de amenajări interioare, home & deco. În segmentul materialelor de construcții, de exemplu, Mathaus va veni pe 15 noiembrie cu o ofertă specială destinată casei, de la obiecte sanitare și instalații la scule și unelte specifice. Și în zona de mobilă se anunță discounturi semnificative, cu Vivre și Mobexpert în prim-plan.,,Creșterea veniturilor, completată de extinderea modalităților de plată în rate, determină tot mai mulți români să-și reamenajeze locuințele, să schimbe mobila achiziționată în trecut, în anii de boom economic de dinainte de criză, să refacă instalațiile sanitare, să schimbe centralele termice, caloriferele etc.’’, afirmă analiștii.Oferte interesante, de Black Friday, vor putea fi găsite și în zona auto, acolo unde dealerii pregătesc campanii promoționale cu target pe cei care dețin, în prezent, mașini mai vechi de 10 ani (vezi discuția cu taxarea din Capitală), și în zona de imobilare, unde ofertele vor include locuri de parcare gratuite și amenajări interioare incluse în pachet.,,Black Friday 2019 va fi, fără îndoială, cel mai profesionist eveniment de shopping organizat vreodată în România’’, estimează analiștii.Creșterea semnificativă a vânzărilor din 2019 este pusă și pe seama modificării obiceiurilor de consum și extinderii modalităților de plată.Extinderea vânzărilor din zona de online este completată de avansul vânzărilor din magazine, mare parte dintre retailer pregătind zone speciale destinate Black Friday, precum Flanco, care a început deja campania de reduceri.”Achiziția din magazin rămâne, în continuare, în prim-plan, mai ales în zona de electronice și electro-casnice. Să butonezi un televizor, laptop sau telefon, să deschizi ușile unui frigider înainte să îl cumperi, să testezi cum funcționează un aspirator continuă să reprezinte o experiență relevantă pentru mulți dintre clienți’’, afirmă analiștii.Sunt sau nu prețurile mai bune de Black Friday? Nu există un răspuns general valabil. În economia românească, la fel ca și în alte țări, există companii care practică reduceri reale și altele care încearcă să își păcălească clienții.Privind dintr-un alt unghi, 70% dintre prețuri au fost mai bune decât în alte momente ale anului.,,Dincolo de datoria autorităților de a monitoriza și sancționa practicile abusive, clienții sunt cei care trebuie să fie vigilenți atunci când achiziționează produse și servicii de Black Friday. Urmărirea prețurilor pe o perioadă de timp, comparația ofertelor diferitelor magazine, sunt elemente care pot determina un avantaj în achiziție’’, spun experții.Indiferent de canalul de achiziție, online sau offline, este esențială verificarea produselor și în alte magazine. ,,De regulă, prețul ridicol de mic ascunde capcane. Pot fi produse folosite și resigilate, care au o durată mai mică de utilizare, sau unele care au defecte de fabricație. Prin verificarea suplimentară, clienții pot afla, de exemplu, dacă au în față un gadget dintr-o generatie mai veche, vândut la un pret mai mare sau dacă există un preț mai bun la un alt retailer’’, arată analiza.Dincolo de oferte, de prețuri și de canalele de achiziție, Black Friday aduce, în 2019, și cea mai vastă ofertă de servicii de livrare din istoria retailului românesc.Creșterea pieței de servicii de curierat, remarcată anterior într-un studiu Frames, s-a tradus și într-o diversificare a ofertelor de livrare. Companii precum eMAG au dezvoltat sisteme alternative, de la ghișee de livrare în sediile Poștei Române, la zone de pick-up în benzinării etc.,,Ofertele de livrare sunt mai bogate decât în 2018, însă se află încă sub nivelul cererii potențiale. Astfel că, pentru clienți, cea mai bună soluție, dacă au produse transportabile, este să aleagă ridicarea din magazine sau din cutiile de pick-up. Pentru produsele mari, este de așteptat ca și în acest an livrările să întârzie, pe fondul infrastructurii deficitare’’, arată analiza Frames.Având în vedere volumul uriaș de mărfuri gestionate în zona de Black Friday, clienții ar fi bine să aleagă oferte cu verificarea produselor la livrare, evitând astfel să se trezească, ulterior, cu produse avariate sau nefuncționale.Pentru retailul IT&C, cel care își va lua cea mai semnificativă parte din vânzările de Black Friday, luna noiembrie va reprezenta un plus la capitolul cifră de afaceri.,,Dezvoltarea tehnologiei și a obiceiurilor de consum, accesul mai ușor la internet, încrederea în creștere a românilor în achizițiile online și, foarte relevant, criza forței de muncă – sunt elemente care contribuie la extinderea sectorului de comerț online în România. Perspectivele lui 2020 merg către o dezvoltare semnificativă a acestui segment, singura mare piedică fiind pusă de nivelul încă sub potential al sectorului de livrare/curierat’’, mai arată analiza Frames.