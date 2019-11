Înainte să plece, Dăncilă a numit-o pe Liliana Mică – secretar general ajunct la Ministerul Finanțelor

Liliana Minca este unul din traseistii clasici ai politicii romanesti schimband nu mai putin de 6 partide in 6 ani de zile. Minca a fost in Partidul Conservator pana in 2011, in PPDD pana in 2014, a trecut apoi la PND unde a stat doar pana in august 2015, a schimbat macazul pentru UNPR-ul lui Oprea, in PSD pana in 2016 cand a trecut la ALDE ai a devenit sefa filialei din Botosani a partidului lui Tariceanu 2016.





În prima parte a anului 2017, premierul Sorin Grindeanu a numit-o pe Liliana Minca in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).





Din 2006 până în 2009 ea a condus Loteria Română.