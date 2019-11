A treia bancă din sistem, ​BRD, a obținut în primele 9 luni un profit de 1,2 miliarde de lei

​Banca BRD-Societe Generale, a treia bancă din sistemul bancar local a înregistrat un profit net de 1,261 mililiarde de lei în primele 9 luni din an, rezultat în creștere cu circa 11% față de primele 9 luni din anul trecut, potrivit raportului transmis miercuri dimineața la Bursa de Valori.



Banca dispune de 674 agenții (în scădere de la cele 723 agentii de la începutul anului). Gradul de echipare pentru clientii persoane fizice a crescut, atingând 4,30 produse.







Soldul creditelor nete (incl. leasing) a atins 31,2 miliarde RON si a crescut cu 3,8% fata de 30 septembrie 2018 si cu 2,7% fata de finalul anului. Performanta a fost inregistrata pe toate segmentele de clienti, dar cu o contributie mai mare la crestere a clientilor retail si mari companii.

Depozitele clientilor au atins 43,9 miliarde RON, in usoara crestere cu 0,9% in dinamica anuala si in scadere cu 2,8% in comparatie cu 31 decembrie 2018. Beneficiind de cresterea dinamica a salariilor in termeni reali, intrarile in depozitele clientilor persoane fizice au continuat tendinta de crestere in dinamica anuala, desi la un ritm redus (+2,2% an pe an si cvasi stabile fata de finalul anului) cu intrari mai mari in conturile curente (+28% in dinamica anuala).

Depozitele non-retail s-au redus cu 3,6% in comparatie cu finalul lunii septembrie 2018, in contextul unei pozitii favorabile de lichiditate a Bancii.

Totalul activelor a crescut cu aproape 3% la nivelul Grupului, in comparatie cu 30 septembrie 2018 si cu aproape 2% la nivelul Bancii, fiind relativ stabile fata de finalul anului 2018.

Indicatorul cost/venit la nivelul Grupului BRD a atins 48,5%, cvasi stabil in dinamica anuala (48,2% in primele noua luni ale anului 2018).

Calitatea portofoliului de credite a continuat sa se imbunatateasca, cum este subliniat de reducerea continua a ratei NPL (creditele neperformante conform definitiei ABE) la 4,0% la finalul lunii septembrie 2019 fata de 5,8% la finalul lunii septembrie 2018 si de un nivel ridicat de acoperire a expunerilor neperformante (rata de acoperire de 74,1% la finalul lunii septembrie 2019 fata de 73,1% la finalul lunii septembrie 2018).

Costul riscului a ramas pozitiv, la 207 milioane RON fata de 170 milioane RON in primele noua luni ale anului 2018





Context :



Cresterea PIB a Romaniei a pierdut din ritm pana la 4,4% an pe an in trimestrul II din 2019 de la 5% an pe an in trimestrul I din 2019, o evolutie inca sustinuta cu preponderenta de cererea interna in contextul cresterii dinamice in termeni reali a salariilor, dar si investitiile s-au remarcat printr-o contributie pozitiva si semnificativa (+3.9 puncte procentuale contributie la cresterea PIB).







Formarea bruta de capital fix indica un avans important (+18,9% in dinamica anuala) in timp ce exporturile nete au continuat sa aiba o contributie negativa la cresterea economica avand in vedere cresterea anuala a exporturilor la aproximativ jumatate (+3,3% an pe an) in comparatie cu cea a importurilor (+5,2%).







Inceputul toamnei surprinde temperarea Indicelui Preturilor de Consum (IPC) pana la 3,5% in septembrie 2019, situandu-se la limita superioara a benzii de variatie a intervalului tinta al BNR. Rata anuala a inflatiei s-a indreptat de asemenea in jos, atingand 3,8% in septembrie 2019. Balanta riscurilor traiectoriei inflatiei este in prezent inclinata catre partea superioara, in special ca efect al pozitiei fiscale si a politicii privind veniturile, precum si a gradului ridicat de tensionare a pietei muncii.







In acest context economic cumulat cu masurile potentiale de relaxare a politicii monetare de catre marile banci centrale, Banca Nationala a Romaniei a mentinut rata de politica monetara neschimbata la 2,5% din mai 2018. Totodata, BNR a decis sa pastreze nivele existente aferente cerintelor de rezerve minime atat pentru pasivele denominate in lei cat si pentru cele in valuta, la 8% in timpul perioadei analizate.