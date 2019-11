Mișa revine la Direcția Marilor Contribuabili din ANAF

„Doar mi-a încetat detașarea de pe post. Practic m-am reîntors pe postul pe care sunt titular (din anul 2015) și de pe care am fost detașat pe 11.06.2019, post pe care l-am ocupat prin concurs după 16 ani în care am ocupat toate funcțiile publice (nu am sărit nici măcar una din treptele ierarhice) până la aceasta”, a declarat Ionuț Mișa pentru HotNews.ro.În luna iunie, Ionuț Mișa a fost înlocuit de la Direcția de Administrare a Marilor Contribuabili, în locul său fiind adusă Laura - Nicoleta Nasta, fost adjunct la colectare persoane juridice în cadrul Administrației sector 1 a finanțelor publice București. Ionut Misa și-a început activitatea în cadrul Direcției Generale de Finanțe Publice Constanța, în funcția de șef al Serviciului de Îndrumare, Colectare Venituri.Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, ceruse demiterea lui Mișa de la conducerea ANAF încă de la începutul anului, postul lui Mișa fiind ocupat de Mihaela Triculescu, și ea ulterior îndepărtată de la conducerea ANAF.Ionuţ Mişa a ocupat funcţia de preşedinte al ANAF de la finele lunii martie 2018. Anterior, până la 15 ianuarie 2018, acesta a fost ministru al Finanţelor, funcţie pe care a preluat-o la finele lunii iunie 2017. Absolvent al Universităţii Ovidius Constanţa – Facultatea de Ştiinţe Economice, Mişa şi-a început activitatea ca economist la firma Agroservice Constanţa, în 1998, iar, între 1999 şi 2001, a lucrat la Primăria Constanţa şi în a doua jumătate a anului 2001 la Autoritatea pentru Privatizarea Activelor Statului (APAPS)–Sucursala Regionala SEConstanţa. Din decembrie 2001, acesta a început să lucreze în cadrul Fiscului din Constanţa, avansând până la funcţia de şef al acestei administraţii, între aprilie 2009 şi februarie 2013.Prima funcţie în cadrul ANAF la nivel naţional a ocupat-o în februarie 2013, de director general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, până la mijlocul lunii ianuarie 2017. De la începutul anului 2017, Mişa a fost numit secretar de stat responsabil de coordonarea următoarelor direcţii şi compartimente: Comisia Fiscală Centrală; Direcţia Generală Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale; Direcţia Generală Legislaţie Cod de Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile.El a ocupat această funcţie până a fost numit ministru al Finanţelor, la 30 iunie 2017. Teodorovici și Mișa s-au contrat public, în vara lui 2018, pe tema banilor care trebuiau recuperaţi pe casa din Sibiu care a aparţinut familiei Iohannis. Iniţial, Eugen Teodorovici a anunţat că suma cumulată care ar urma să fie obţinută de la cei trei chiriaşi ai imobilului din Sibiu care a aparţinut şefului statului este de peste două milioane de lei şi că cerut ANAF-ului să dovedească dacă a cerut către Cartea Funciară ca imobilul să intre în administrarea statului. Şeful ANAF Ionuţ Mişa a replicat atunci imediat, spunând că nu a primit de la minister niciun titlu în baza căruia să facă executarea.În plus, relaţia dintre ministrul Finanţelor şi şeful ANAF a fost una marcată de ţintele de colectare ale instituţiei, care anul acesta au fost cele mai mari din istoria instituţiei, dar insuficiente pentru nevoia de bani a Executivului.Decizia privind numirea fostului ministru de Finanţe Ionuţ Mişa în funcţia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, semnată de premierul Viorica Dăncilă, a fost publicată pe 28 martie 2018 în Monitorul Oficial. Mişa a fost propus şef al ANAF de către ministrul Eugen Teodorovici.