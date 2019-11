Găurile lui Dragnea și Orban: Cele 10 și 11 miliarde

"Cinci persoane ar trebui sa fie chemate prioritar. Premierul, ministrul Finantelor, ministrul Fondurilor Europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fiscal. Sa vedem si cum dl presedinte de la Consiliul Fiscal a dat aviz, de fapt a certificat ca aceste date sunt reale. (...) Sa iasa la iveala adevarul ultimelor zile din acest an si de ce s-a evitat si intarziat instalarea noului guvern", a spus Dragnea, pe 8 ianuarie 2017.I-a cerut chiar ministrului Finanțelor să facă o verificare clară în minister. Era atunci ministru Viorel Ștefan. Nu am înțeles atunci dacă Viorel Ștefan trebuia să identifice dacă există o gaură sau să găsească responsabili.La o zi după, Dragnea a zis că pe partea de venituri s-ar fi încasat mai puțin decât s-a prognozat și părea că nu înțelege cum a reușit Guvernul Cioloș o rectificare pozitivă.În final, a ieșit un raport la Parlament, a fost reîntors la comisii, dar nu a arătat mare lucru.În 2017 (la luni bune după anunțul lui Dragnea), a sosit raportul execuției bugetare pe 2016, se găsește pe site-ul Ministerului Finanțelor, și respectiva „gaură” din nerealizarea veniturilor nu a fost de 10 miliarde lei, ci de 7,2 miliarde lei.Ce spunea Dragnea pe 9 ianuarie: „Conform programarii initiale la adoptarea bugetului pentru 2016, veniturile erau estimate pe final de an la 231,1 miliarde lei. La sfarsitul anului, veniturile au fost de 221,1 miliarde lei, mai putin cu 10 miliarde”.Veniturile, conform raportului Finanțelor, au fost de 223,9 miliarde lei (vorbim de bugetul general consolidat).Miercuri, 6 noiembrie, Ludovic Orban a vorbit de un minus de 11 miliarde lei pe venituri. Bine, nu a folosit cuvântul „gaură”, ceea ce ne duce cu mintea la execuția bugetară și la datele oficiale din rapoartele Finanțelor, în care chiar instituția recunoaște că există un deficit pe partea de încasări.„Este clar că starea finanțelor este foarte proastă. De altfel, se vede din cifrele oficiale publicate, respectiv din contul de execuție la 9 luni. Se vede clar că nu a fost îndeplinit planul la încasări existent în materie de colectare a veniturilor, un minus de aproape 11 miliarde lei. De asemenea, se înregistrează în materie de colectarea contribuțiilor un minus de peste 1 miliard”, a spus Orban.Revenind la Ministerul Finanțelor, rapoartele oficiale folosesc cuvinte ca „neîndeplinire” pe partea de încasări, iar această cifră de 11 miliarde ar putea fi reală, mai ales că au fost publicate în timpul Guvernului Dăncilă.Dacă neîndeplinirea încasărilor e de 11 miliarde lei sau o cifră mai mare, ori mai mică, urmează să vedem. Mai e puțin până la finele anului.