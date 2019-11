Elveția: O monedă locală dispare, o alta va fi pusă în circulație în decembrie. Ce sunt banii locali și cum pot ajuta (sau nu) economia unei țări

Banii locali încă luptă să se impună în Elveția. Farinetul valaisian (creat în 2017, numele venind de la un celebru falsificator de bani ) va fi retras din această săptămână, dar acest eșec nu îi descurajează pe cei din La Chaux-de-Fonds (în zona munților jurasieni, la câțiva kilometri de granița franceză) să lanseze propriul sistem de plată.







Ieri, asociația care stă în spatele înființării farinetului au anunțat că moneda locală nu și-a îndeplinit obiectivele și a devenit „mai mult un obiect de colecție decât un mijloc de schimb”. Posesorii vor avea până la 31 decembrie timp să își schimbe banii locali pe bani tipăriți de Banca Elveției, scrie ziarul elvețian Le Temps în ediția sa tipărită de miercuri.





De partea cealaltă, orașul La Chaux-de-Fonds se pregătește să lanseze în decembrie ”albina”, așa cum spuneam.







În timpul crizei din anii 2000, argentinienii s-au folosit de „ Credito ” sau de „ Patacon ”. În Brazilia circula si in prezent cu succes, „ Palmas ”-ul. Un oraș din Marea Britanie a pus în circulație în septembrie 2008, Lira Lewes . Discutăm despre monedele locale (se mai numesc si complementare). În Europa circula peste 70 de asemenea monede locale. Ele nu au susținere guvernamentală și nu apar în cotațiile oferite de băncile centrale, dar circulă pe piață și sunt acceptate la plată de catre comercianți și persoanele fizice. În plus, permit relansarea economiilor blocate.

Banii "locali" sunt ca un catalizator. Intră în reacție, ajută economia, după care sunt retrași Pentru cei care au o problemă în a imagina o monedă complementară le sugerez să se gândească la un voucher de 50 lei oferit de unele hypermarketuri sau la cele de vacanță. Care nici ele nu sunt bani în sensul cunoscut de toți, dar au valoarea înscrisă pe ele și sunt acceptate la plată în cerc restrâns. La finele secolului trecut, mai multe State intrasera in criza de lichiditati au apelat la aceste monede locale care urmau apoi sa fie schimbate pe bani „buni".





Primii bani locali au fost pusi in circulatie prin 1800 in Elvetia, de catre Banque Wir. Aparatorii ideii monedelor locale spun (si au dreptate) ca intr-o economie intrata in criza, cu sanse mici de a iesi prin forte proprii, adoptarea unei asemenea monede poate fi solutia.



Inovația elvețiană constă în faptul că moneda locală nouă va fi una digitală

„Adesea monedele locale din Elveția sunt suprapuse circuitului monetar tradițional, detaliază Olivier Crevoisier. Aceasta este o complicație suplimentară, mai degrabă decât o ocazie de a dezvolta economia locală. "Principala provocare este să reușim să creăm propriul circuit al acestei monede. „Dacă acești bani sunt cheltuiți într-un restaurant, de exemplu, restaurantul ar putea să îi folosească pentru a-și plăti furnizorii locali sau chiar pe cei din afara localității, dacă aceia vor accepta noua monedă. Dar și așa, respectivii furnizori ar putea să schimbe banii locali în franci, ceea ce ar însemna noi eforturi pentru a atrage noi fonduri în monedă locală”, mai spune Olivier Crevoisier.







Cei care vor să introducă ”albina” spun că vor combina moneda locală cu un sistem de credit susținut prin intermediul unui blockchain, alături de un portofel online. „Cu bancnotele vom rămâne marginali, spune Jean Rossiaud, purtătorul de cuvânt al organizației care vrea să introducă ”albina”. O monedă locală nu ar putea funcționa în aceste zile fără un suport digital, admite el.







„Știm că acesta este un pariu pe care îl facem, recunoaște Théo Huguenin-Elie, consilier comunal în La Chaux-de-Fonds. „Pentru a fi atractiv, trebuie să fie ceva foarte simplu”, mai adaugă acesta.







Albina va lua forma unui card reîncărcabil. "Primăria va pune anual echivalentul a o sută de mii de franci în moneda locală din care vor fi oferiți tuturor angajaților un card cadou în valoare de 50 de franci pentru a-i stimula", explică un consilier comunal. De asemenea, companiile partenere din proiect s-au angajat să injecteze 120.000 de franci.





Noul sistem de plată va fi aplicat începând cu luna decembrie și va putea fi utilizat în 75 de puncte de vânzare și magazine, prin intermediul unui terminal de plată.