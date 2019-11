Ludovic Orban: Deficitul bugetar va depăși 3% din PIB. Vom discuta cu Comisia Europeană pentru un plan de remediere

Orban in sedinta de guvern

“Politica fiscală din programul de guvernare nu prevede introducerea de noi taxe. Vreau să fac o precizare. La conferința de presă de la Ministerul Mediului, așa se nasc fake news-urile, am fost întrebat de taxa de mediu. Am zis, că studiem, analizăm, vedem în ce măsură, dar am spus un lucru. Ne vom consulta cu Comisia Europeană. Decât să introducem o taxă care să nu fie în conformitate cu legislația europeană, să-i punem pe români să plătească taxa respectivă și după aceea să trebuiască să dăm banii înapoi, eventual să-i mai punem pe drumuri, mai bine nu băgăm nicio taxă”, a mai spus premierul.





„Mai e cineva în România care își imaginează că deficitul nu va depăși 3%? Deficitul va depăși cu siguranță 3% din PIB. Acum nu trebuie să ne panicăm. Lucrul ăsta se vedea după cum a fost construit bugetul, s-a văzut pe execuția bugetului, numai comparând execuția pe 2019 la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni cu execuția pe 2018”, a afirmat Orban, la finalul întâlnirii cu Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.El a precizat că vor discuta la nivelul Comisiei Europene.„Vom prezenta ce am găsit și ce plan avem de remediere a situației și am convingerea că partenerii noștri de la nivel european vor înțelege bine situația și bunele noastre intenții. Cu o mare parte din Comisia europeană este o relație de încredere și vom colabora astfel încât România să aibă parte de un tratament corect”, a precizat el.De asemenea, a mai arătat că în cursul anului viitor nu va apărea nicio taxă nouă.