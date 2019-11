Liliana Mincă și-a dat demisia, deși urma să fie oricum dată afară. A lucrat doar 4 zile la Ministerul Finanțelor

Miercuri, pe 6 noiembrie, premierul Ludovic Orban a anunțat că Liliana Mincă va pleca probabil joi.Conform Deciziei semnate de Orban, de eliberare din funcție (publicată în Monitorul Oficial), ea și-a depus cererea de demisie joi.E ciudat faptul că Liliana Mincă a acceptat să fie numită la Ministerul Finanțelor, deși probabil știa că va pleca după ce se instalează noul Guvern.Liliana Minca este unul din traseistii clasici ai politicii romanesti schimband nu mai putin de 6 partide in 6 ani de zile. Minca a fost in Partidul Conservator pana in 2011, in PPDD pana in 2014, a trecut apoi la PND unde a stat doar pana in august 2015, a schimbat macazul pentru UNPR-ul lui Oprea, in PSD pana in 2016 cand a trecut la ALDE ai a devenit sefa filialei din Botosani a partidului lui Tariceanu 2016.În prima parte a anului 2017, premierul Sorin Grindeanu a numit-o pe Liliana Minca in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).Din 2006 până în 2009 ea a condus Loteria Română.