Liliana Mincă lucrează, în continuare, ca șefă într-o Direcție din Ministerul Finanțelor. Surse: A fost adusă de o fostă colaboratoare a securității

​Îndepărtarea Lilianei Mincă de la Ministerul Finanțelor a fost doar o aparență, după eliberarea din funcția de secretar general adjunct. De fapt, ea nu poate fi dată afară, fiind angajată prin concurs, înainte de numire, director în cadrul Direcției de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice. Practic, ea a revenit pe același post după ce Ludovic Orban a semnat decizia de eliberare din funcție pe baza demisiei acesteia.





Potrivit unor surse oficiale, concursul pentru postul de director al Direcției de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice ar fi fost organizat de Ministerul Finanțelor pentru Liliana Mincă, în pragul plecării acesteia de la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).





Pe site-ul Ministerului Finanțelor, la rubrica de concursuri, numele Lilianei Mincă a fost ascuns sub codul: 1820ML01, într-un anunț afişat pe 21 octombrie 2019, care spune că a fost angajată director.







Aceleași surse spun că aducerea ei în instituție a fost susținută de Florina Claudia Prisecaru, secretar general adjunct în Ministerul Finanţelor Publice care, potrivit Curții de Apel București, a fost colaboratoare a securității, hotărârea fiind dată pe 6 noiembrie. Nu e definitivă.







Decizia Curții de apel București







Publicația Newsweek scria la începutul lunii mai că pe baza probelor din dosarele aflate în arhiva instituției, cei 11 membri ai Colegiului CNSAS au constatat faptul că Prisecaru a fost colaboratoare a poliției politice comuniste, în sensul în care prin informațiile pe care le-a furnizat a afectat drepturile și libertățile fundamentale ale unor persoane. Cu alte cuvinte, cei turnați au avut de suferit.





Miercuri, pe 6 noiembrie, premierul Ludovic Orban a anunțat că Liliana Mincă va pleca probabil joi.





Conform Deciziei semnate de Orban, de eliberare din funcție (publicată în Monitorul Oficial), ea și-a depus cererea de demisie joi.





Practic, având deja un post câștigat prin concurs, ea rămâne în Ministerul Finanțelor pe postul de director în cadrul Direcției de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice.





Liliana Minca este unul din traseistii clasici ai politicii romanesti schimband nu mai putin de 6 partide in 6 ani de zile. Minca a fost in Partidul Conservator pana in 2011, in PPDD pana in 2014, a trecut apoi la PND unde a stat doar pana in august 2015, a schimbat macazul pentru UNPR-ul lui Oprea, in PSD pana in 2016 cand a trecut la ALDE și a devenit sefa filialei din Botosani a partidului lui Tariceanu 2016.





Sursele precizează că Prisecaru este o apropiată a fostului ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici.Ea lucrează în Ministerul Finanțelor din 1993, unde a început ca referent până în 1998, apoi tot în aceiași instituție, a devenit expert la Administrare imobile; derulare contracte utilitatii, servicii, lucrari. În perioada 2000 – 2014 a fost șef serviciu, după care până în 2017 a fost director pe zona “Administrare imobile; derulare contracte utilitatii, servicii, lucrari; coordonarea si organizarea patrimoniului MFP”. Din martie 2018 ocupa poziția de secretar general adjunct.Una dintre ultimele decizii emise de fostul premier Viorica Dăncilă a fost numirea Lilianei Mincă la Ministerul Finanțelor în funcția de secretar general adjunct, postul având caracter temporar. Asta se întâmpla pe data de 4 noiembrie seara, atunci fiind publicată în Monitorul Oficial decizia de numire. Asta deși, cu câteva ore înainte, în aceiași zi, Guvernul PNL a obținut votul Parlamentului.În prima parte a anului 2017, premierul Sorin Grindeanu a numit-o pe Liliana Minca in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Din 2006 până în 2009 ea a condus Loteria Română.