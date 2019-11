Obligațiunile Capital Leasing IFN au debutat pe bursă. Dobândă de 8,9% pe an

Emisiunea cuprinde 37.450 obligațiuni cu o valoare de 100 de lei, maturitatea la 3 ani și o dobândă fixă de 8,9% pe an plătibilă semestrial și sunt garantate cu creanțele viitoare pe care Capital Leasing IFN le are de încasat de la clienți.Finanțarea a fost atrasă de Capital Leasing IFN printr-un plasament privat intermediat de Prime Transaction la care au participat 8 investitori persoane juridice.Fondurile vor fi folosite pentru implementarea unui nou produs financiar, respectiv factoring intern, deschis, cu regres.Capital Leasing IFN face parte din Capital Group, alături de Capital Fleet Services, Capital Asig – Broker de asigurare, Capital auto și Capital Financial Tehnology. În acționariat se regăsesc Capital Asig-Broker de asigurare (50% acțiuni), Iuliu Viorel Nica (40%), Cristina Gabriela Nica (9%) și Dumitru Nica (1%).