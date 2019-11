Financial report Cei 6 auditori de top supuși unor teste. Disney, Netflix, HBO, Apple- războiul prețurilor. Un primar poate lucra şi din arest.

Financial Times: Cei 6 auditori de top, testați cu privire la capacitatea de a face față unor șocuri ● Kathimerini: Grecia-China: Au fost semnate 16 acorduri şi o declaraţie comună ● Les Echos: Disney, Netflix, HBO, Apple ...: în spatele bătăliei pe conținut, stă războiul prețurilor ● Mediapool: Avocat bulgar: Un primar poate să lucreze şi din arest.





Financial Times: Cei 6 auditori de top, testați cu privire la capacitatea de a face față unor șocuri

Reprezentanții BEIS au spus: „O piață de audit puternică și competitivă este crucială pentru încrederea în afaceri - și ne-am angajat să facem reforme pentru a fi siguri că Marea Britanie va rămâne lider mondial în serviciile de audit și contabilitate.”





Kathimerini: Grecia-China: Au fost semnate 16 acorduri şi o declaraţie comună

Cele 16 acorduri semnate ieri în cadrul vizitei preşedintelui chinez Xi Jinping la Atena consolidează legăturile sino-elene deja strânse într-o serie de domenii şi vizează, printre altele, atragerea de capitaluri din China, demararea unui nou ciclu de lucrări pentru modernizarea Portului Pireu de către compania chineză Cosco şi deschiderea în continuare a pieţei chineze pentru unele produse agroalimentare greceşti.







În acelaşi timp, declaraţia comună semnată de Grecia şi China cu privire la consolidarea unei "strategii integrate de colaborare" reflectă nu numai dorinţa şi paşii următori pentru aprofundarea pe mai departe a relaţiilor, ci şi rolul Greciei în ceea ce priveşte promovarea colaborării dintre Comisia Europeană şi China şi aprofundarea "colaborării strategice de ansamblu UE-China".







"Ambele părţi au convenit că formatul de colaborare dintre China şi ţările din Europa Centrală şi de EST (Iniţiativa 17+1) reprezintă un instrument suplimentar util în relaţiile UE-China. Grecia apreciază participarea ei la mecanismul de colaborare 17+1 şi este gata să joace un rol constructiv în cadrul mecanismului în cauză cu scopul promovării în continuare a colaborării dintre Formatul 17+1 şi China", se arată în declaraţie.





Printre punctele interesante ale declaraţiei se mai numără şi acordul dintre cele două părţi "de a produce deschidere şi participare în scopul construirii unei economii globale deschise, de a se opune oricărui tip de protecţionism şi unilateralism, de a susţine în comun un sistem comercial multilateral, având în centru Organizaţia Mondială a Comerţului, de a promova liberalizarea şi facilitarea comerţului şi a investiţiilor şi de a face globalizarea economică mai deschisă, mai incluzivă, echilibrată şi în beneficiul tuturor".





Les Echos: Disney, Netflix, HBO, Apple ...: în spatele bătăliei pe conținut, stă războiul prețurilor

Însă lucrurile sunt încă fluide. "Estimăm că Netflix va pierde 10 milioane de abonați americani pe parcursul anului 2020 [adică aproape 20% din abonații din SUA: nota editorului], dacă nu oferă un serviciu la un preț sub 9 și respectiv 16 dolari pe lună ", spune Laura Martin, analistă la Needham.





În ciuda prețului considerat bun, HBO a avertizat că noua sa ofertă nu va fi profitabilă înainte de 2025, firma țintănd să atragă o bază de clienți între 75 și 90 de milioane la nivel mondial în acest moment. Viitorul va spune care dintre grupuri a optat pentru prețul corect.





Mediapool: Avocat bulgar: Un primar poate să lucreze şi din arest

Arestarea noului primar ales în staţiunea Nesebăr (Bulgaria), Nikolai Dimitrov, cu câteva zile înainte de alegerile locale, este una politică și o încercare de a interveni în procesul electoral, a declarat avocata noului primar ales din Nesebăr - Ina Lulcheva. Cu o zi înainte, încătușat și însoțit de paznicii instanței, Dimitrov a fost adus la Consiliul Local din Nesebăr pentru a depune jurământul.







În opinia avocatei, faptul că Dimitrov este în arest nu îl împiedică să îşi facă munca la primărie. "El poate să semneze acte şi din arest, dar deja are un adjunct".







Potrivit acesteia, situația este fără precedent din mai multe motive. În primul rând - transportarea lui Dimitrov încătușată în clădirea consiliului municipal, pentru că este puțin probabil să fugă. În opinia avocatei, este o demonstrație de "grijă exagerată". În al doilea rând, Parchetul Specializat se ocupă de cazul cumpărării de voturi, iar până acum parchetele raionale s-au ocupat de acest tip de infracțiuni.





Guvernul Regatului Unit a pus sub semnul întrebării capacitatea lor de a supraviețui unui șoc financiar a celor mai mari șase firme de consultanță fiscală într-un test de reziliență care precede o posibilă implozie a industriei.Într-o scrisoare de cinci pagini, Departamentul pentru afaceri, energie și strategie industrială a ridicat problema cerințelor de capital și cele privind asigurările PwC, Deloitte, EY, KPMG, Grant Thornton și BDO.Printre cele 19 întrebări, scrisoarea o conține și pe următoarea: „De ce nu ar trebui să dețineți capitaluri proprii suplimentare, având în vedere riscurile cu care se confruntă afacerea dvs. ?”De asemenea, a întrebat: „Care este dimensiunea [garanțiilor] care pot fi retrase unilateral?”Scrisorile au fost trimise într-un moment în care guvernul Regatului Unit consideră dacă trebuie să aplice propuneri ventite de la autoritatea de reglementare a concurenței pentru a îmbunătăți calitatea pe piața de audit. Recomandările includ introducerea auditului comun obligatoriu pentru marile companii cotate la bursă.Exercițiul a fost determinat de îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea unora dintre firme, potrivit unor persoane din interiorul grupurilor de consultanță care au participat la discuții cu reprezentanții Departamentului în ultimele săptămâni.Într-o întrebare care amintește de implozia din 2002 a firmei Arthur Andersen, Departamentul pentru afaceri, care este condus de Andrea Leadsom, a solicitat firmelor să explice care este Planul lor B în situații de urgență și dacă un eventual faliment nu ar perturba stabilitatea sistemului financiar din Marea Britanie.Șeful departamentului de audit al unei firme de consultanță de talie medie a declarat că pare din ce în ce mai probabil ca măsurile de reformă să fie aplicate tuturor celor șase firme, nu doar PwC, Deloitte, EY și KPMG.De asemenea, departamentul doamnei Leadsom a cerut celor șase firme să explice în detaliu modul în care sunt plătiți auditorii și care sunt criteriile care califică un audit ca fiind independent.Vulnerabilitatea firmelor mari de audit la riscul unor amenzi majore de reglementare sau litigii a fost supusă controlului după ce o serie de audituri defectuoase au contribuit la prăbușirea companiilor auditate, lăsând creditorii și investitorii cu buza umflată.Cerințele de reglementare ale firmelor de audit au crescut în ultimiii ani, iar divizia din SUA a KPMG a primit o amendă de 50 de milioane de dolari de către Securities and Exchange Commission pentru „eșecuri etice” în iunie, în timp ce anul trecut, americanii de la PwC au plătit 335 milioane USD pentru neglijență în auditul făcut la Colonial Bank în Alabama. În Marea Britanie, Grant Thornton a pierdut un proces de neglijență de 21 milioane lire sterline introdus de fostul său client Assetco, în timp ce PwC a fost amendată cu suma record de 10 milioane de lire sterline - redusă apoi la 6,5 ​​milioane de lire sterline - pentru o conduită necorespunzătoare în auditul BHS.Spre deosebire de bănci și asigurători, firmele de audit nu au reglementări cu privire la cerințele minime de capital, fiind doar obligate să dețină o asigurare profesională cu o acoperire minimă de 1,5 milioane lire sterline.În privinţa celor 16 acorduri, printre acestea se numără şi Memorandumul de Înțelegere semnat între ministrul grec al dezvoltării şi investiţiilor, Adonis Georgiadis, și ministrul chinez al Comerțului, Zhong Shan, cu privire la încurajarea investițiilor și a cooperării în afaceri, acordul semnat de ministrul grec al agriculturii, Makis Voridis, și ambasadorul chinez Zhang Qiyue cu privire la exportul de șofran, în special şofranul cultivat în zona Kozani, care este un produs cu Denumire de Origine Protejată (DOP), dar și exportul de fructe kiwi, precum și acordurile de înființare a unei sucursale a Bank of China și a unui birou al reprezentanţei Băncii Industriei și Comerțului (ICBC) la Atena. (RADOR)Mega oferte pentru drepturile unor seriale foarte urmărite precum „Friends”, „Seinfield” sau „South Park” care valorează sute de milioane de dolari . Dar în bătăliei pe piața de streaming video, un alt front este deschis: cel al prețului abonamentelor pentru serviciile noi lansate de Apple, Disney, HBO sau Comcast, toți încercând să atace poziția Netflix, liderul mondial în acest sector, cu aproape 160 de milioane de abonați plătitori.Spectrul tarifelor este larg. Cu 4,99 dolari, Apple TV + este de pildă de trei ori mai ieftin decât HBO Max (14,99 USD), chiar dacă și conținutul celor două canale greu le poți compara.În plină fierbere, sectorul de streaming video nu scapă de logica raportului calitate / preț. Ca atare, Disney a lansat artileria grea oferind un program foarte bogat de servicii (francizele „Star Wars”, „Marvel”, Pixar etc.), la un preț ultracompetitiv de 6,99 USD/lună. Nici chiar la începuturile sale în streaming video în 2007, Netflix nu a fost atât de ieftin (8 USD).Disney, gigantul divertismentului este gata să piardă mult pentru a câștiga:el vizează un număr global de abonați de 65 până la 90 de milioane de oameni în următorii cinci ani și estimează că profitabilitatea ar putea fi atinsă abia în 2024.În Statele Unite, cele trei oferte ale Netflix sunt de 9, 13 $ și 16 $. În ultimii ani, compania din California a scumpit ușor tarifele în anumite state în care mobilitatea abonaților către alte canale este limitată. .HBO Max intenționează să nu fie profitabil până în 2025Dovadă că Wall Street este îngrijorat de politica de prețuri a Netflix în comparație cu concurenții săi: prețul acțiunilor grupului a coborât cu 4,4% la bursă, imediat după ce WarnerMedia a fixat prețul ofertei HBO Max la 14,99 de dolari acum două săptămâni ..."Dacă s-ar fi realizat o anchetă normală, s-ar fi adunat probe, martorii ar fi fost audiaţi și abia atunci vinovăția ar fi fost evaluată. Pentru mine, această reţinere este una politică. Când rețineți un primar și consilieri municipali cu două zile înainte de alegeri, este o încercare de a interveni în alegeri", a spus ea."Explicaţia mea este că doar prin Procuratura Specializată a fost sigur că vor fi reţinuţi, o altă instanţă nu i-ar fi reţinut", a adăugat Lulcheva. Potrivit avocatei, la niciunul dintre inculpaţi nu au fost găsite liste cu oameni şi niciunul dintre cei audiaţi nu a declarat că ar fi primit bani de la ei."El stă în arest fără niciun temei. Când ceva este ilegal, nu putem să spunem cât timp va sta acolo. Acest om este ţinut în arest pentru că un martor spune că, în luna august, un alt inculpat s-ar fi dus la el şi i-ar fi spus: "Ne ajuţi la alegeri, noi te vom plăti", a menţionat magistratul.Potrivit spuselor avocatei Lulcheva, primarul oraşului Nesebăr a avut doar o discuţie cu martorul în cauză, iar tocmai acesta se ocupa cu cumpărarea de voturi, pentru că a făcut liste şi i-a convins pe votanţi unde să pună ştampila la vot.(RADOR)