De la gigolo financiar și rujatul porcului, la peticeli. Povestea de la Finanțe în câteva expresii din jargonul de afaceri american

Termenul este explicat bine în cartea „Green Weenies & Due Diligence – Jargon de afaceri american”, de Ron Sturgeon, și se referă, de fapt, la o marionetă, la o persoană cu vizibilitate care e recrutată pentru a aduce credibilitate. Face doar ceea ce i se cere și nu reprezintă o amenințare reală la adresa echipei de conducere.(Sintagma a fost născocită în 1934 de William Douglas, viitor judecător la Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii).În acest context, să nu uităm să ne amintim de cel mai cunoscut exemplu: OUG 114. A fost născocită de Darius Vâlcov, împreună cu alți susținători PSD, sub acceptul lui Dragnea și vârâtă lui Teodorovici, care a și ieșit public cu documentul (imaginea cu Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici din acea seară de decembrie). El a făcut ce i s-a spus.Au încercat, apoi, să pună ruj pe râtul porcului (Lipstick on a pig). Practic, au încercat prin diverse apariții publice să facă porcul mai frumos. Oricât de mult au încercat, nu au putut să facă ceva urât să pară mai frumos. Pe parcursul acestui an s-a modificat mult față de cum arată. Mulți ar spune că s-a pus "ruj pe râtul porcului" și în privința situației bugetare.Între timp avem un nou Guvern și un nou ministru de finanțe.Noul ministru, înainte să apuce să preia fotoliul guvernamental, a privit cu neîncredere rapoartele Ministerului Finanțelor. Practic a dat mereu de înțeles că ar fi vorba despre „Soft paper report”. Cuvintele acestea în engleză înseamnă că cifrele sunt scrise pe hârtie moale, astfel încât să i se poată da o nouă întrebuințare, ca de pildă... la toaletă (spune Ron Sturgeon).Ajuns aici a descoperit o gaură, spune el, de 21 miliarde lei... rămâne de văzut. Neîndeplinirea încasărilor nu știm dacă poate fi numită gaură.Acum el trebuie să identifice balastul (Company cholesterol) – personalul în exces sau alte impedimente care afectează activitatea.Există totuși o problemă când vine vorba de asta. Mulți angajați au venit în instituții prin concursuri. Aceștia nu se pot da afară așa ușor. Să luăm exemplul Lilianei Mincă care a venit în Ministerul Finanțelor ca sefă pe o direcție prin concurs, adusă de cineva din interior. HotNews.ro a scris despre asta aici . Ea, câștigându-și postul prin concurs, nu poate fi dată afară.Probabil ministrul va face o restructurare a departamentelor, iar Liliana Mincă va deveni un simplu funcționar, cu un salariu mic. E doar o presupunere, nu o certitudine.Americanii au o vorbă, potrivit lui Sturgeon: Cutting the dog’s tail - a scurta coada câinelui. Adică, dacă trebuie să concediezi un om, nu tăia coada câinelui puțin câte puțin tot reducându-i din atribuții până-și dă demisia, ci taie dintr-o dată cu blândețe.Nu știm cum va găsi „leacul pentru cancer” (curing cancer). Cu alte cuvinte, redimensionarea aparatului bugetar este foarte greu de pus în practică.Luând în considerare faptul că atât premierul Ludovic Orban, cât și Florin Cîțu au tot dat de înțeles că situația bugetară este varză (F**ed up beyond all repair), deficitul bugetar va depăși 3% din PIB, anul acesta.Acum a mai rămas ca la rectificare să fie făcute cârpeli sau peticeli, ori cum spun economiștii americani „Filling in the potholes”. Adică să aplice diferite tactici pentru a regla politicile șubrede anterioare. Asta pentru a nu depăși cu foarte mult acel 3%.Având în vedere că urmează a se face bugetul pe 2020, acesta trebuie bine preparat (fully baked) pentru că, din ce am înțeles până astăzi, se dorește creșterea punctului de pensie cu 40% din septembrie. Cele mai mari probleme vor fi, de fapt din 2021, când acel 40% se va simți ca o greutate în buget.Depinde, bineînțeles, dacă vor „tăia coada câinelui”, lucru pe care l-am spus mai sus (adică redimensionarea aparatului bugetar). Este nevoie de, cum spun americanii, „rifle shot” - foc de carabină – o acțiune precisă și hotărâtoare.Ce va fi, vom vedea.