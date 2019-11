VIDEO Florin Cîțu: La buget s-a folosit metoda lui Al Capone. Vom sesiza organele competente

Florin Cîțu, noul ministru al Finanțelor, spune că ce a găsit la Minister depășește cele mai pesimiste așteptări ale sale. A găsit două bugete, așa cum Al Capone folosea două registre, unul pentru Fisc și celălalt pentru el.



"Am stat și m-am uitat sa văd care e situația datelor reale. Am avut dsicuții și cu partenrii internaționali. Ca o concluzie: cam tot ce am găsit a depășit cele mai pesimiste așteptări ale mele. Am aflat că situația reală nu era cunoscută sau anticipată nici de partenerii noștri internaționali. România în ultimii 3 ani a fost condusă după 2 bugete. A fost un buget, cel prezentat în Parlament, și un al doilea care avea toate informațiile reale, petnru finațarea baronilor locali. Metodă folosită de Al Capone, de a avea un registru pentru Fisc și unul pentru el", a spus Cîțu într-o conferință de presă în desfășurare la această oră.







El a spus că va sesiza organele competente.





"Dragnea, Vâlcov și Teodorovici stiau că banii nu vor ajunge la investiții. (...) Studiem posibilitatea sesizării organelor de cercetare penală pentru contituirea unui grup infracțional organizat", a spus ministrul Finanțelor.





Alte declarații:



Partenerii internaționali m-au compătimit când le-am arătat datele

Gaură de 2 miliarde lei la 10 luni la bugetul de pensii. N-am auzit-o pe Olguța Vasilescu, Olguța Guraliva nu a zis nimic

Ordonanța 114 a pus e butuci cam 6 sectoare din economie

Eram ca peste 4 miliarde de lei returnat pe TVA. Până la finalul anului vom returna acei bani.

Ceea ce v-am spus (legat de cifre n.r.) sunt din protocolul de predare-primire de la Teodorovici

Rectificările bugetare ar fi trebuit să fie toate negative. Totul s-a făcut cu complicitatea Comisiei Naționale de strategie și prognoză.

Astăzi trebuie să ne facem prieteni din toți cei care vor să ne ajute cu finanțarea.

Deficitul bugeta la 10 luni e de 2,84% din PIB

Deficitul al 10 luni la bugetul de pensii e de 2,9 miliarde lei

Deficitul astăzi, dacă nu facem nimic, este în jur de 4%. Peste 4% (pentru finalul anului). Avem câteva soluții. Sunt 11 milairde lei care nu au fost colectați.



Pornim de un deficit adoptat în Parlament de 2,7%.

Situația pe care am preluat-o nu este una fericită. Vom încerca să găsim soluții. Dacă nu găsim soluții astăzi, lucrurile vor degenera în viitor. Urmează bugetul pentru 2020, Ss vină cu un deficit mai aproape de țintă.

Fondul de rezervă are 4 milioane lei.



Dacă sunt facturi, le plătim. Nu e vina antreprenorilor că am avut un guvern care a furat din banul public.

Despre creșterile de pensii de anul viitor: Bugetul pentru anul viitor va fi contruit pe legislația în vigoare. Va avea loc.

O să-i cer, șefei ANAF, o situție cu planul pe care trebuia sa îl indeplinrească. Decizia o iau pe criterii de competență.

Creditele de angajament au fost un lucru nociv pentru această economie. Studiem să avem un buget multianual.



Domnul Ghizdeanu când a fost demis semna încă un contract pentru care nu avea niciun ban. Le cer colegilor să fie facturi legitime, contracte unde s-a făcut execuția.







Stire în curs de actualizare