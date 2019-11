Cîțu, Finanțe: În maximum două săptămâni voi prezenta un proiect de reorganizare a Ministerului de Finanțe/Mișcările pe curs nu au fost foarte mari,ele depinzând de contextul internaţional

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, joi seara, că în maximum două săptămâni va prezenta un proiect de reorganizare a instituţiei pe care o conduce, pe care o vrea mai suplă şi cu un departament macroeconomic puternic, care să dea sfaturi ministrului referitor la politica pe termen lung, scrie Agerpres. Despre mişcările pe cursul leu/euro de joi, Cîțu spune că nu au fost foarte mari, în condiţiile care acestea depind foarte mult de contextul internaţional, susţinând însă că sunt alte cifre negative, precum cele legate de sectorul industrial despre care se poate spune că a intrat în recesiune.'Voi veni cu o reorganizare a ministerului cred că într-o săptămână sau două. Aş vrea să fie un minister modern, un minister care să funcţioneze mai simplu, mai suplu. Am câteva...Nu aş vrea s-o dezvălui în seara asta, dar am un proiect care va apărea în câteva zile, de fapt într-o săptămână sau două, nu în câteva zile, şi va simplifica mult lucrurile', a afirmat Cîţu, la Digi 24.În opinia şefului de la Finanţe, este nevoie la nivelul ministerului de un departament macroeconomic, similar celui existent la Banca Naţională a României (BNR), care să dea sfaturi ministrului de resort cu privire la politica pe termen lung.'În acelaşi timp, de exemplu ceea ce cred eu că are nevoie acest minister este şi un departament macroeconomic puternic, aşa cum are şi Banca Naţională şi aşa cum are orice minister de finanţe din lume, care să fie un element care să dea sfaturi ministrului în ceea ce priveşte politica pe termen lung, pentru că, în România, ne uităm la Ministerul Finanţelor doar ca la un minister care face bugete. Nu este aşa. Este vorba de politică fiscală care are implicaţii pe termen mediu şi lung (...) Contează investiţiile străine dacă vin, dacă pleacă etc. şi pentru asta avem nevoie de un departament macroeconomic foarte puternic', a subliniat Cîţu, care a adăugat că nu mai are niciun PSD-ist în funcţia de secretar de statMinistrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că mişcările pe cursul leu/euro de joi nu au fost foarte mari, în condiţiile care acestea depind foarte mult de contextul internaţional, susţinând însă că sunt alte cifre negative, precum cele legate de sectorul industrial despre care se poate spune că a intrat în recesiune.'Nu a fost (foarte prost cursul leu/euro - n. r.) A fost mişcare de câteva zile. Am văzut o depreciere a leului în câteva zile. Nu mi s-a părut o mişcare foarte mare astăzi (joi - n. r.), dar trebuie să ţinem cont de contextul internaţional. Totuşi, astăzi, au venit şi alte cifre proaste din economie. Economia creşte cu 3% versus 5,5%, investiţiile străine mai mici după nouă luni decât anul trecut, industria are deja trei trimestre pe negativ şi am putea spune că sectorul industrial este în recesiune. Deci, există şi alte elemente negative acolo, dar cursul ştiţi cum e moneda naţională, este cel mai bine să fie liberă', a afirmat Cîţu, joi seara la Digi 24.Întrebat dacă devalorizarea monedei naţionale va ajuta la împrumuturi sau la buget, ministrul Finanţelor a răspuns: 'Nu cred, dar nu aş putea să comentez aşa ceva din această poziţie de ministru al Finanţelor'.Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) faţă de euro, ajungând din nou la un minim istoric în raport cu moneda unică europeană, cursul stabilit de Banca Naţională a României (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro.