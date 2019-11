Cristian Socol și Anca Alexandrescu, dați afară de la Fondul Român de Contragarantare (surse)

A pornit în 2011 cu un singur cont, iar la început a deschis câteva conturi/an și a crescut treptat. Din 2016, s-a înmulțit exponențial numărul: a deschis 8 noi conturi. 2017, primul an de guvernare PSD, i-a adus 15 noi conturi. În total sunt peste 867.000 lei în acele conturi. Se apropie de un milion de lei. De remarcat că declarația de avere a fost depusă anul trecut. Mai are încă două conturi la Banca Românească, din 2014, în sumă de circa 50.000 lei. Dacă luăm în considerare și proprietățile, a depășit milionul.În rest, mai deține câteva proprietăți: un teren intravilan în București de 185 metri pătrați, iar împreună cu soția mai are un teren agricol la Prahova de 5.000 metri pătrați și tot acolo un teren intravilan de 300 metri pătrați, iar în județul Argeș, un teren intravilan de 375 metri pătrați.De asemenea, cei doi au o casă dobândită în 2007 de 173 metri pătrați în București. Venituri anuale: peste 68.000 lei de la ASE din învățământ și cercetare (care i-a adus recunoaștere „pe piața plagiatului”, dar voi dezvolta acest subiect mai jos), peste 10.000 lei – indemnizație de membru în Consiliul de Administrație la Salrom și 6.000 lei – indemnizație de la Fundația Friedrich Ebert.Soția sa, Aura Socol, încasează peste 64.000 de la ASE, circa 220.000 de la ASF și 5.000 lei de la Institutul European din România.