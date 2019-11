Ce salarii sunt în industria de servicii de business și ce abilități se caută

Salariul de debut industria de servicii de business este de 3.055 lei, respectiv 1803 lei, în mână, peste salariul minim, dar sub cel mediu pe economie, reiese din datele Asociației Business Service Leader (ABSL). Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), salariul mediu brut în România, la finalul lunii septembrie, a fost de 5041 lei brut, respectiv 3.082 lei net.De precizat că o persoană care intră în acest domeniu pe un post de debutant, poate să stea pe acest salariu între 1-3 ani. În anumite cazuri, în funcție de abilitățile persoanei angajate acesta poate depăși faza de debut în 6 luni-1 ani, fiind cazuri de acest gen, potrivit lui Dragoș Ștefan, președintele ABSL.• Salariul mediu pentru un specialist în project management cu peste 5 ani de experiență poate atinge și 15.000 lei brut, adică 8775 lei net.• În finanțe și contabilitate, salariul de debut poate începe de la 3.900 lei brut, adică 2281 lei în mânăDacă are experiență de peste 3 ani, poate câștiga între 4.800 – 25.000 lei brut, adică 2808 – 14.625 lei net (aceștia desigur că pot fi puțini, având în vedere că este vorba despre managerii de top care combină anumite abilități rare, cerute de piață)• În serviciile pentru clienți, persoanele cu experiență și poziții de middle management pot câștiga 8600 lei brut, adică 5031 lei netBineînțeles, când vine vorba de bonusuri, unii angajatori sunt mai darnici, iar alții mai puțin. Conform datelor ABSL, majoritatea companiilor oferă bonusuri de limbă. Cele mai căutate limbi sunt franceza, germana, italiana și spaniola, iar bonusurile pot varia între 290 – 3.000 lei brut pe lună.Cei care cunosc limbi mai puțin vorbite (olandeză, ebraică, poloneză etc.) pot primi până la 4.700 lei brut pe lună, dar numai în anumite situații. Probabil este vorba de cât de mult sunt folosite într-o lună.De asemenea, se acordă între una și șase zile libere pe an, pe lângă sărbătorile legale obligatorii.• limbile străine (55%)• combinarea unei limbi străine cu abilități tehnice sau IT (18%)• cunoștințe tehnice (9%)• cunoștințe financiare (3%)• diferite alte cunoștințe (soft skills, project management etc) (15%)Sectorul de servicii de business cuprinde circa 280 de companii și peste 131.000 angajați. Asociația estimează că în 2020 numărul de angajați va crește cu 10%, iar în 2021 cu 6,5%.Rata medie a plecărilor dintr-o companie este de 26%, comparativ cu media națională de 20%, în primele șase luni fiind de 17%.