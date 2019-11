Întâlnirea bancherilor cu premierul Orban a durat circa o oră. Printre subiecte: digitalizarea, mecanismul instituirii popririlor pe cont, situația proiectelor rămase în discuție cu Finanțele

După circa o oră de discuții, conducerea Asociației Române a Băncilor a părăsit Palatul Victoriei, unde fuseseră primiți de premierul Ludovic Orban. De regulă asemenea discuții instituționale au loc la fiecare schimbare a Executivului, au declarat pentru HotNews.ro membri ai corpului de experți care s-au ocupat de pregătirea întâlnirii. ”Discuțiile au vizat situația celor 11 proiecte rămase în discuții cu Ministerul Finanțelor la plecarea fostului ministru Teodorovici, printre care flexibilizarea mecanismului de instituire a popririlor pe conturi, platforma digitală și altele”, au spus pentru HotNews.ro persoane apropiate întâlnirii.





Situația celebrei deja OUG 114/2018 a fost și ea abordată, fără ca discuțiile să fie aprofundate. De asemenea, s-a mai stabilit ca între reprezentanții Asociației Române a Băncilor și cei ai Guvernului să existe o colaborare care să se concretizeze prin întâlniri periodice și discuții pe marginea priorităților economice.







Reamintim că relația cu comunitatea bancară a guvernelor care s-au perindat în ultimii ani pe la Palatul Victoria a fost una foarte tensionată, cel mai vocal a fost fostul premier Mihai Tudose, care a comparat sistemul bancar cu celebrul Terente. "Am refuzat să-mi pun leafa pe card ca să trebuiască să-i dau lu' banca aia 2 bani, de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să-i dau.



Am avut nişte experienţe cu băncile, când am avut un cont în bancă cu o sumă minoră în valută, era vorba de 500 de dolari, şi după vreo doi ani m-a sunat banca să-mi spună nu numai că nu mai am banii, tre' să mai dau eu 50 de dolari că, de fapt, ei, comisionul prin care ei mi i-au păzit şi au avut grijă de ei şi i-au dus la toaletă noaptea dacă aveau nevoie sau le-a dat să bea apă când le era sete, a mâncat fondul şi tre să mai aduc şi nişte bani de acasă. În momentul ăla le-am spus: Iertați-mă, Terente era copil pe lângă voi.



Dacă tu îmi spui că eşti bancă specializată pe profit, lucrezi cu banii noştri şi spui că n-ai profit, cred că ai o problemă. Sau ai o problemă de management sau ai o problemă că vei continua să ne consideri proşti, că nu ne dăm seama ce faci", spunea Mihai Tudose.





Ulterior, Darius Vâlcov împreună cu Eugen Teodorovici au anunțat pe nepusă masă OUG 114/2018, denumită și Ordonanța lăcomiei. Amenințați cu scăderea ratingului de țară, Guvernul Dăncilă a făcut cu greu un pas înapoi, ”îndulcind” puțin taxa aplicată băncilor.





Odată cu noul Guvern, atât membrii ARB cât și oficiali guvernamentali speră să repună relația Guvern-bănci pe un făgaș de normalitate, iar principalele teme comune de interes să fie discutate și apoi găsite soluții comune.