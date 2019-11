Pieţele emergente - Cursul valutar pe muchie, pe măsură ce se estompează speranţele pentru un armistiţiu comercial SUA-China

Valutele pieţelor emergente au slăbit marţi la tranzacţionare, pe fondul îndoielilor tot mai mari cu privire la o rezoluţie la războiul comercial SUA-China, care a încetinit creşterea globală şi a inflamat pieţele financiare în acest an, potrivit Reuters.







Investitorii au devenit îngrijoraţi după un raport potrivit căruia Beijingul este pesimist în privinţa încheierii unui acord comercial cu Washingtonul. Declinurile au fost limitate atunci când Statele Unite au acordat permisiunea companiilor americane, de 90 de zile, să facă afaceri cu Huawei Technologies Co Ltd. din China. Un indice al monedelor lumii în curs de dezvoltare a scăzut cu 0,2% după o tranzacţionare aproape uniformă în sesiunea precedentă, potrivit This Is Money, citat de Rador.







"În general, credem că şansa unei reuşite depline a discuţiilor (SUA şi China) este acum mai mică, dar şansa unei soluţionări pozitive - care ar putea include un recul privind tarifele - este mai mare", a declarat Mark Haefele, directorul de investiţii al UBS Global Wealth Management. Monedele din ţările în curs de dezvoltare au slăbit în această lună în urma titlurilor conflictuale din presă cu privire la soluţionarea litigiului tarifar care durează deja de peste un an şi jumătate.





Pieţele financiare privesc acum către băncile centrale majore pentru a găsi mai multe sugestii cu privire la politica monetară, pentru a stopa o încetinire a ritmului global. Procesele-verbale de la cea mai recentă reuniune de politică a Rezervei Federale a Statelor Unite apar miercuri, în timp ce şefa BCE, Christine Lagarde, va rosti vineri primul său discurs major. Forintul ungar s-a tranzacţionat aproape la fel faţă de euro înaintea şedinţei lunare de politică a băncii centrale, care se aşteaptă să lase ratele dobânzilor neschimbate şi să semnaleze că economia nu se supraîncălzeşte. Randul sud-african şi rubla rusească au câştigat faţă de un dolar mai slab, după relaxarea din sesiunea precedentă.







Rubla este, de asemenea, de obicei susţinută în a doua jumătate a fiecărei luni de către exportatorii care cumpără moneda pentru a răspunde taxelor locale. Lira turcă a câştigat 0,2%, în timp ce monedele din economiile Europei Centrale şi de Est, inclusiv Polonia, Republica Cehă şi România, au fost tranzacţionate pe o plajă restrânsă.





O serie de acţiuni pe piaţa emergentă au crescut pentru a treia sesiune consecutivă, conduse de acţiunile chineze, care au înregistrat cea mai bună zi în două săptămâni, după ce o reducere surpriză a ratei cheie de creditare, luni, a sporit speranţele pentru mai mult stimul guvernamental. Indicele Hang Seng de la Hong Kong s-a închis cu 1,6%, ridicat de un raport potrivit căruia Alibaba a înregistrat o cerere puternică pentru cotarea sa secundară, de 13,4 miliarde de dolari, în centrul financiar asiatic.