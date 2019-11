​Salariul minim. Guvernul nu se grăbește să aprobe majorarea/ Ministrul Muncii: Nu dorim să luăm decizii peste noapte, nu am pus partenerii sociali în fața faptului împlinit

​O nouă întâlnire între reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor și patronatelor pentru a discuta creșterea salariului minim va avea loc peste o săptămână, a anunțat marți Violeta Alexandru, ministrul muncii, finalul unor consultări cu partenerii sociali. În cadrul întâlnirii de marți, patronatele și sindicatele au primit o analiză de impact, cu trei scenarii de creștere a salariului minim garantat în plată pentru anul 2020. În luna ianuarie va mai avea loc o întâlnire cu partenerii sociali pe tema salariului minim, pentru a analiza eventuale îmbunătățiri pentru anii urmatori, a precizat ministrul muncii.





Vezi datele în analiza de impact.

Violeta Alexandru a spus că la preluarea mandatului nu a găsit niciun scenariu privind salariul minim, nicio analiză de lucru, fiind luat totul de la zero.







Sindicatele și patronatele urmează să analizeze documentul cu cele trei scenarii până marțea viitoare când va avea loc o nouă întâlnire.

Potrivit analizei de impact, au fost luate în calcul trei scenarii de creștere, toate trei având în vedere o majorare cu 7,2%, respectiv de la 2080 lei la 2230 lei. Diferența este dată de instituirea unui mecanism de corecție în funcție de dinamica creșterii economice, în cazul scenariului 2, și de instituirea unui mecanism de corecție în funcție de rata șomajului, în cazul scenariului 3.





Scenariul I Majorarea salariului minim brut cu rata anuală a inflației în luna octombrie 2019 (3,4%), conform datelor INS și cu creșterea reală a productivității muncii pe persoană angajată în anul 2018 (3,7%), conform datelor Eurostat, ceea ce înseamnă o majorare cu 7,2%, respectiv de la 2080 lei la 2230 lei.



Acest scenariu prezintă avantajul că asigură politicii salariului minim un caracter de sustenabilitate, generat de componenta de productivitate, pe lângă acela de menținere a puterii de cumpărare, generat de componenta ratei inflației.



Scenariul II Majorarea salariului minim brut cu rata anuală a inflației în luna octombrie 2019 (3,4%), conform datelor INS și cu creșterea reală a productivității muncii pe persoană angajată în anul 2018 (3,7%), conform datelor Eurostat, ceea ce înseamnă o majorare cu 7,2%, respectiv de la 2080 lei la 2230 lei;



În plus față de scenariul 1, se instituie un mecanism de corecție în funcție de dinamica creșterii economice:

➢ în cazul în care diferență dintre creșterea economică prognozată pentru anul în care se majorează salariul minim și cea estimată pentru anul precedent este în intervalul +/- 0,5 puncte procentuale, ceea ce înseamnă un grad ridicat de stabilitate a creșterii economice, coeficientul de creștere fiind 0%;

➢ în cazul în care această diferență este mai mare de 0,5 puncte procentuale şi până la 1,5 puncte procentuale, se adaugă sau se scade proporțional, fără a depăși 1 punct procentual;

➢ în cazul în care această diferență este mai mare de 2 puncte procentuale, se adaugă sau se scade proporțional, negociat, fără a depăși 2 puncte procentuale.



Pe lângă faptul că se asigură sustenabilitatea și se majorează puterea de cumpărare a salariului minim, prin această metodă se evită agravarea situației economice prin deteriorarea profitabilității firmelor ca urmare a unor costuri suplimentare nesustenabile, când are loc o încetinire abruptă a dinamicii PIB, iar pe de altă parte creează premisele ca salariații să beneficieze suplimentar de efectele unei accelerări a dinamicii PIB în anul pentru care se ia decizia de majorare.



Mecanismul de corecție funcționează și ca un stabilizator al profitabilității sectorului privat.



Scenariul III Majorarea salariului minim brut cu rata anuală a inflației în luna octombrie (3,4%), conform datelor INS și cu creșterea reală a productivității muncii pe persoană angajată în anul 2018 (3,7%), conform datelor Eurostat, ceea ce înseamnă o majorare cu 7,2%, respectiv de la 2080 lei la 2230 lei;



În plus față de Scenariul 1, se instituie un mecanism de corecție în funcție de rata șomajului, respectiv: coeficientul de corecție este un procent din diferența dintre rata efectivă și "rata naturală" a șomajului, acesta fiind negociat cu partenerii sociali.



Pentru "rata naturală" a șomajului se folosește NAWRU (non-accelerating wages rate of unemployment, respectiv acea rată a șomajului care nu exercită presiuni suplimentare în sensul creșterii salariilor), estimată cu ajutorul metodologiei comune la nivelul tuturor statelor membre UE, iar pentru rata efectivă a șomajului se folosește cea determinată conform metodologiei BIM.



Această metodă prezintă, în plus față de sustenabilitate și majorarea puterii de cumpărare, avantajul că ține cont de poziția ciclică a economiei și contribuie la atenuarea excesului de cerere prin luarea în considerare a situației de pe piața muncii. În cazul în care rata șomajului efectiv coboară sub nivelul său natural, procentul de creștere a salariului minim rezultat la primul paragraf este diminuat și în acest fel creșterea câștigului mediu brut este încetinită față de scenariul I, presiunile inflaționiste se reduc iar excesul de cerere, dacă este cazul, se atenuează.



O situare a ratei efective a șomajului peste rata naturală este compatibilă cu necesitatea unei creșteri a salariului minim pentru angajarea de forță de muncă și diminuarea șomajului.



Mecanismul de corecție funcționează și ca un stabilizator al pieței muncii.



Pentru anul următor, mecanismul de corecție nu va fi aplicat întrucât creșterea PIB pentru 2020 este previzionată la 4,1%, de la 4,0% cât se estimează pentru anul 2019, iar rata șomajului conform metodologiei BIM este prognozată la 3,8%, rată egală cu cea naturală.







"Am convenit asupra analizării acestui material, astfel încât următoarea şedinţă să aibă loc marţi. Acesta este modul în care lucrăm şi contăm pe punctul lor de vedere pentru luarea unei decizii. (...) Mi-am exprimat deschiderea la dialog. Nu dorim să luăm decizii peste noapte, nu i-am pus (n.r. partenerii sociali) în fața faptului împlinit", a spus Violeta Alexandru.