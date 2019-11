Comisia Națională de Strategie și Prognoză începe să nu mai exagereze. Ce date se vor folosi la Bugetul 2020

CNSP estimează o creștere economică de 4% pentru acest an și de 4,1% pentru 2020. Practic, prognozele sunt în scădere comparativ cu documentul anterior al instituției care preciza că va fi 5,5% în 2019 și 5,7% în 2020.Din punctul de vedere al PIB-ului nominal, CNSP estimează o valoare de 1.040 miliarde lei (anterior vedea 1.031 miliarde lei), în acest an, și 1.129 miliarde lei anul viitor (anterior vedea 1.110 miliarde lei).Inflația la finalul anului 2019 este prognozată la 3,8% (comparativ cu 3,2% în prognoza anterioară) și la 3% pentru finalului anului 2020 (anterior cifra era de 2,8%). Media anuală a indicelui prețurilor de consum este de 3,8% pentru 2019 și 3,1% în 2020.Cursul de schimb mediu a fost estimat la 4,745 lei/euro în acest an și 4,75 lei/euro în 2020.