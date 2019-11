Dumitrescu (Consiliul Fiscal): În 2022 putem ajunge ca aproape toate veniturile fiscale să le dăm pe salarii și pensii

Rezolvă multe inechități ale sistemului actual: pensii diferite la contribuții egale, venituri neluate în calcul la determinarea pensiei, încurajează continuarea studiilor





Foarte greu sustenabilă din punct de vedere financiar;

Beneficiile aproape se dublează în doar 3 ani;

Crește numărul prestațiilor sociale;

Va majora numărul beneficiarilor din sistem: este mai ușor să te pensionezi anticipat;

Pensia minimă se va apropia foarte mult în timp de pensia medie;

Menține pensiile speciale.

Bogdan Dumitrescu a explicat care este problema cu modul în care sunt calculate pensiile astăzi.„În acest moment, atunci când ieșim la pensie și avem un anumit punctaj mediu anual, să zicem 2 puncte, beneficiul este valorizat nu la nivelul valorii punctului de pensie, ci la nivelul unui procent din salariul mediu brut de acum doi ani. 41%, mai exact. Deci noi dacă avem 2 puncte, ieșim la pensie în 2019, avem 41% din cât a fost salariul mediu brut în 2017”, a spus Dumitrescu.În practică, spune el, în formula pensiei pe lângă punctajul mediu anual și valoarea punctului de pensie, se introduce încă un termen: se numește indice de corecție care se stabilește mereu într-o asemenea măsură la o anumită valoare astfel încât punctajul mediu anual să valoreze cât a spus.Potrivit acestuia, se simplifică variabila „valoare punct de pensie” și nu mai depinde de punctul de pensie.„În momentul ăsta noi avem două concepte de valoare de punct de pensie. În momentul în care ieși la pensie ți se valorizează beneficiul la nivelul salariului mediu anual de acum 2 ani și ți se indexează pensia în plată cu creșterea punctului de pensie”, a afirmat Dumitrescu.Deci cineva care se pensionează în 2019 cu două puncte, are de două ori salariul mediu brut din 2017, în timp ce cineva care s-a pensionat în 2014 are de două ori salariul mediu brut din 2012, la care s-a adăugat indexarea punctului de pensie. Atât timp cât creșterea salariului a fost mai mare decât creșterea punctului de pensie, cum s-a întâmplat în practică, cel care se pensionează în prezent are o pensie mai mare decât cel care s-a pensionat în trecut. Nu este în regulă.„În momentul în care recalculezi pensiile și aplici noua formulă (Pensie = Punctaj total * Valoare punct de referință (VPR) și VPR = Valoare punct din 2021 / 25 = 75 de lei) îi vei aduce pe toți la același nivel. Toate chestiunile dinainte despre care am vorbit se vor corecta. De exemplu, în cazul bărbaților, chiar dacă ținem valoarea beneficiului constantă, punctul de referință sau pensia, vom avea creșteri cuprinse între 16,7% - 31%. Adică doar din modificarea formulei, fără nicio creștere de beneficiu. La femei, creșterea beneficiului este ceva mai mică, între 3,3 – 12%. De ce e mai mică? Pentru că acum focusul se duce către punctajul total. Bărbații având un stagiu de cotizare mai lung, implicit au un punctaj mai mare. Toate pensiile vor crește cu un procent diferit, în funcție de situația particulară a fiecăruia”, a explicat oficialul Consiliului Fiscal.Se rezolvă ineficiențele, spune el.„În nota de fundamentare, impactul bugetar este prezentat ca și creștere de cheltuială în termeni nominali față de anul 2018. Pentru că suntem în anul 2019, am recalculat ce era acolo. Dacă ne uităm la totalitatea cheltuielilor de asistență socială, nu sunt numai pensii aici, creșterea este de 17 miliarde lei în anul 2020, 50 de miliarde în 2021 și 73 miliarde lei în 2022. Creșterea mare e în 2021 pentru că atunci se va plăti pe tot anul creșterea prognozată de 40% de la 1 septembrie 2020”, a explicat Dumitrescu.Avem potențialul, spune el, să ajungem în 2022 la situația în care aproape toate veniturile fiscale pe care le colectează România le vom da către salarii și pensii.E greu de imaginat cum aplicarea legii în calendarul stabilit ar putea fi consistentă cu regulile și cu principiul responsabilității fiscale în sine.„Ce e prioritar? Rezolvarea inechităților sau creșterea generalizată a pensiilor prin creșterea punctului de pensie. Dacă vrem să-i aducem pe toți la același nivel, nu e nevoie să creștem punctul de pensie cu 40%. Pur și simplu trecem la noua formulă, recalculăm pensiile și plătim diferențele cu impactul bugetar de 17 miliarde lei. Nu trebuie să ajungem la valoarea punctului de pensie din 2021 ca să rezolvăm chestia asta”, a spus el.Potrivit acestuia, dacă ajungem la concluzia că e mai important să rezolvăm partea de ineficiență, la un moment dat, când se poate introduce în buget, poate începem cu asta.