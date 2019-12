VIDEO Florin Cîțu critica programul Tezaur anul trecut, dar acum îl continuă. Patru noi emisiuni începând de luni

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, continuă programul Tezaur pentru populație cu patru noi emisiuni cu dobânzi între 3,5 – 5%, cu maturitatea de 1, 2, 3 și 5 ani, printr-un ordin publicat în Monitorul oficial. De remarcat că în 2018, când a început, el a criticat acest program prin diverse postări. În acea perioadă, el făcut chiar un clip video în care spunea că nu ar investi în așa ceva. E adevărat, la început programul a avut o problemă, anume că banii ar fi rămas blocați până la maturitate, dar ulterior s-a rezolvat printr-un alt act normativ.





Clipul lui Cîțu din 2018







De asemenea, el a avut diverse postări.









Pe 21 iulie Cîțu spunea:

"Dragnea se imprumuta si de la persoane fizice pentru a plati promisiunile electorale. Investitorii nu-i mai dau bani. Daca ii dau, ii dau scump. Deja in primele 4 luni costul cu dobanzile a crescut cu 56% (da, nu e greseala, chiar atat de mult a crescut costul).



V-am explicat acum doua zile ce riscati daca va puneti banii in buzunarele lui Dragnea.



Din ce vad pana acum, Dragnea si Vilcov mizeaza pe aceiasi clienti care s-au imprumutat in monede exotice. Clienti care nu au o cultura financiara. Pe ei vor sa-i pacaleasca.



Sa va arata cat sunt de incompetenti si cum le va exploda bomba in fata.



Sa presupunem ca exista romani care ii dau bani lui Dragnea la 5% cand rata inflatiei este de 5.4%. In plus sunt de acord sa blocheze acesti bani 5 ani de zile. Romani care vor petrece urmatorii 5 ani sperand ca cei care maceleresc acum economia vor avea discernamant si vor mentine rata inflatiei sub 5%.



Liviu Dragnea, Darius Vilcov de ce nu investiti voi? De ce nu le spuneti hamsterilor sa investeasca si ei? Asa oportunitate nu ar trebui sa va scape. Toti cei care urasc sistemul bancar, in frunte cu ministrul finantelor publice, ar trebui sa fie primii care baga bani in aceste obligatiuni? Numai propaganda este de ei. Dar cand este vorba sa arate cu fapte, se duc si se vaicaraesc prin studiorile TV ca nu-i lasa opozitia sa distruga Romania in liniste.



Ei nu investesc. Ii lasa tot pe romanii fara educatie financiara sa piarda bani.



Tosui, sa presupunem ca sunt romani care iau 4 miliarde lei din sistemul bancar si il imprumuta statului. Foarte bine. Romani care inca mai cred in minciunile bolsevicilor care ne conduc.



Ce inseamna pe termen foarte scurt pentru sistemul bancar? Daca bancile au nevoie de lichiditate vor trebui sa plateasca mai mult pentru depozitele clientilor. Excelent. Dar asta inseamna profitabilitate mai mica pentru banci din cauza costurilor mai mari. Si acum atentie.



Ce credeti ca se va intampla cu dobanzile la credite, atat cele existente cat si la cele noi? Hai ca pana si Teodorovici o ghiceste pe asta. Sunt sanse de 50-50 sa ghiciti raspunsul. Cresc, normal. Dobanzile la credite CRESC. Punem si pariu, daca vreti. (Cu inflatia vad ca s-a facut liniste la MFP. Expertul tace.)



Interventia statului prin atragerea de lichiditate intr-un moment in care dobanzile cresc oricum va duce la cresterea dobanzilor. Este simplu. Cerere si oferta. Anul intai. Primul semestru. Dar cand carte nu e, se vede. Eu le tot zic PSD-istilor, cartea nu a omorat pe nimeni.



Solutii:



- Coalitia bolsevica de la putere, in frunte cu Dragnea si Vilcov, ar trebui sa investeasca primii in aceste obligatiuni. Daca este o afacere asa buna sa fie ei primii care isi asuma riscul!!! Sa fie ei primii care investesc primul miliard de lei. Este clar ca au de unde. Pe langa credibilitatea programului, implicarea cu banii personali ii va face pe PSD-isti sa reduca deficitul si implicit rata inflatiei. Se vor asigura ca ei nu vor pierde si astfel vor fi mai responsabili. (aici presupun ca nu vor putea sa fure mai mult incat sa-si acopere pierderea din investitia in obligatiunile de stat)



- Daca sunt interesati sa ofere un produs pentru populatie de economisire atunci Dragnea si Vilcov ar fi trebuie sa ofere un randament care sa fie eal cu = rata inflatiei + 3%!!! In acest fel cei care investesc stiu SIGUR ca nu vor pierde banii. Dar ei vor doar sa traga o teapa. Se comporta ca niste gainari. In plus nici nu gandesc mai sofisticat de regula de trei simpla.



- Bolsevicii ar trebui concomitent cu lansarea acestui program sa reduca deficitul bugetar!!!! Astfel ar exista o probabilitate mai mare ca rata inflatiei nu va ramane in medie peste 5% in urmatorii 5 ani cat vor avea blocati banii romanii care ii mai cred pe Dragnea si Vilcov. Si nici dobanzile nu vor mai creste.



Aceasta emisiune de obligatiuni ii va pacali doar pe cei fara educatie financiara. In mare parte votanti PSD. Avand in vedere aest lucru poate nu ar trebui sa ma intereseze. Dar nici macar votantii PSD nu merita sa fie inselati de Dragnea si Vilcov in asa hal.



Al doilea efect al emisiunilor de obligatiuni din 2018, dobanzi mai mari in economie si implicit criza economica.



Asta ca sa fie clar cine sunt vinovatii peste cateva luni si cine trebuie sa raspunda personal.



P.S. Cand un lucru pare prea bun ca sa fie adevarat, de cele mai multe ori este o teapa.









Pe 26 iunie o altă postare:





"Dragnea foloseste MFP pentru a spala bani!



Sa revenim la lucruri serioase.



In aceste zile statul se imprumuta de la cetateni prin intermediul trezoreriei statului si a Postei Romana. Programului Tezaur - ediția CENTENAR.



Ok. Las la o parte faptul ca cei de la Consiliul Concurentei ar trebui sa ne spuna cum nu este discriminare faptul ca doar Posta Romana are acest “privilegiu”.



Apare o problema mult mai mare. De siguranta nationala chiar.



Atat trezoreria statului cat si Posta Romana nu au posibilitatea de a verifica sursa sumelor investite in obligatiunile de stat. Nu au posibilitatea si nici nu stiu cum.



Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca Ministerul Finantelor Publice, a creat un instrument perfect pentru spalarea banilor proveniti din tot felul de afaceri ilegale, inclusiv terorism.



DA! Guvernul care ii considera pe toti romanii din strainatate teroristi daca trimit bani acasa (proiectul de lege nu a fost inca modificat), atunci cand imprumuta pentru a umfla buzunarele membrilor PSD nu este interesat de unde vin banii. Nu conteaza ca sunt banii clanurilor mafiote sau ai teroristilor. Ei accepta orice.



Oare ce au de zis partenerii nostri strategici? Ei sunt de acord ca statul roman sa spele bani pentru criminali si teroristi?"









Despre program:





Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.



Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere.



Titlurile de stat sunt în forma dematerializată şi au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitatea.