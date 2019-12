Cum își alocă personalul Fiscurile din Bulgaria și Polonia, comparativ cu România

➢ transparența bugetară, etc.





Administrațiile fiscale din Bulgaria și România alocă 18-19% din personal pentru servicii contribuabili – înregistrare, în timp ce Polonia 55,4%, reiese dintr-o prezentare a Georgianei Camelia Georgescu, membru al Consiliului Fiscal.„În ceea ce privește personalul alocat pentru rambursare și plăți de diverse tipuri observăm că administrația fiscală din Polonia aproape că îi dublează ponderea de personal dedicată unor astfel de servicii (9,4%) în raport cu celelalte două state (România – 3,9%, Bulgaria – 4,9%). În ceea ce privește personalul alocat pentru audit și verificări, Bulgaria (44,8%) și România (31%) dețin topul aici în timp ce polonezii (20,2%) au mers pe o astfel de decizie în care să vină mai degrabă ex-ante în sprijinul contribuabililor și să nu-și concentreze eforturile în verificări de tip ex-post”, a spus Georgescu.Ea a precizat că sunt particularități ale statelor, iar nu înseamnă că reprezintă aspecte neapărat negative evidențiate la nivelul autorității fiscale naționale.În ceea ce privește personalul alocat de către administrațiile fiscale pentru colectarea datoriilor executate, spune ea, observăm că de departe, prin comparație cu Polonia și Bulgaria, autoritatea fiscală din România alocă aproape 20%, în timp ce polonezii au 13%, iar bulgarii 9,7%.Referindu-se la structura personalului ANAF, în funcție de nivelul studiilor, pentru Polonia nu a avut date, dar în ceea ce privește Bulgaria, acolo sunt 78,4% cu diplomă de masterat sau echivalentă, iar 11% au diplomă de licență sau echivalentă (restul probabil au sub nivelul de licență n.r.). În schimb, în România 26,1% din personal are diplomă de masterat sau echivalentă, iar 63,1% - diplomă de licență (restul probabil au sub nivelul de licență n.r.).Conform prezentării, abandonarea reformei administrative a adâncit problemele structurale, în România, iar combinația nefastă cu relaxarea fiscală a generat o acută lipsă de spațiu fiscal,deficit estimat la circa 4,3% în 2019, în 2020 posibil de 5% menținând politicile actuale.Aceasta mai spune că avem nevoie urgent de➢ angajament politic ferm de reluare a programului RAMP, reformarea de substanță a ANAF➢ reducerea decalajului de TVA, prin:❖ lupta anticorupție,❖ toleranța zero pentru evaziune fiscală,❖ eficientizare și digitalizare administrativă,