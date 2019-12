Florin Cîţu spune că rezervele sunt la un nivel adecvat pentru a contracara orice presiuni asupra finanţării(Bloomberg)

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu a declarat miercuri că România are o rezervă suficientă pentru a face faţă oricăror presiuni asupra finanţării sau a cursului de schimb şi a promis că în scurt timp va linişti pieţele cu măsuri destinate reducerii deficitului bugetar, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. "Avem o rezervă de mărime adecvată. Dacă va fi nevoie vom interveni pe piaţă şi o vom utiliza", a spus Florin Cîţu într-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles, fără a preciza însă care este suma de bani disponibilă.Banca Naţională a României (BNR) a intervenit pe pieţele valutare pentru a susţine cursul de schimb al leului după ce îngrijorările cu privire la efectele creşterii cheltuielilor guvernamentale asupra inflaţiei şi bugetului au dus leul la un minim istoric luna trecută. La rândul său, Comisia Europeană estimează că România va înregistra cel mai mare deficit bugetar din UE atât în acest an cât şi anul viitor.Florin Cîţu a spus că Guvernul de la Bucureşti intenţionează să anunţe în următoarele două săptămâni o serie de reduceri de cheltuieli destinate să diminueze deficitul bugetar până la aproximativ 3% din PIB în 2020. Cîţu a refuzat să ofere alte detalii precizând însă că Guvernul nu vrea "să apese prea tare pe pedala de frână", în contextul înrăutăţirii perspectivelor economice mondiale.Întrebat de ce Guvernul nu anulează pur şi simplu măsura care vizează o creştere a pensiilor cu 40%, Cîţu a precizat că "anul viitor este un an electoral, vor fi două tipuri de alegeri" dar a insistat asupra faptului că politica fiscală va înceta să mai fie o sursă de volatilitate pe piaţă.Ministrul de Finanţe a mai spus că România va emite obligaţiuni pe pieţele internaţionale "în prima parte a anului următor" având în vedre faptul că cererea de pe piaţa locală este una puternică. "Nu văd presiuni prea mari asupra finanţării", a spus Florin Cîţu.