Sondaj Reuters: Cursul ar putea ajunge la 4,85 lei pentru un euro în 2020

Monedele din Europa Centrală și de Est vor avea dificultăți să câștige teren în fața euro în 2020, iar moneda națională este prognozată să scadă cu 1,5% la un minim istoric de 4,85 lei pentru un euro pe fondul îngrijorărilor cu privire la creșterea deficitelor gemene, a arătat joi un sondaj Reuters, citat de Mediafax. Sondajul în rândul analiștilor financiari scoate în evidență că forintul maghiar va rămâne în preajma minimelor istorice atinse în ultima perioadă și că coroana cehească este singura moneda din regiune care va marca aprecieri modeste în fața monedei unice europene. Forintul a fost afectat de asemenea în acest an de politica monetară relaxată a băncii centrale, dobânzile în Ungaria fiind la cel mai scăzut nivel din regiune.Zlotul polonez este prognozat să piardă 0,5% la 4,3/euro, valoare neschimbată față de sondajul de luna trecută ce privea evoluțiile valutare pentru următoarele 12 luni.Încetinirea ritmului de creștere economică este un factor important pentru evoluția monedelor din regiune, arată sondajul. Încetinirea economiei germane a afectat puternic industria și exporturile României în cel de-al treilea trimestru al acestui an, iar consumul a marcat și el o ușoară decelerare în ultima perioadă.Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că nu există motive de îngrijorare în privința deprecierii leului, după ce moneda națională și-a calmat tendința de depreciere după intervenții puternice ale băncii centrale în piața valutară pentru apărarea leului precedate de spargerea în 27 noiembrie a pragului de 4,8 lei pentru un euro.La rândul său, ministrul de Finanțe Florin Cîțu a precizat miercuri că România are o rezervă suficientă pentru a face față oricăror presiuni asupra finanțării sau asupra cursului de schimb și că în următoarele două săptămâni va anunța mai multe reduceri de cheltuieli menite să reducă deficitul la aproximativ 3% din PIB în 2020.