Ministrul Finanțelor anunță măsuri luate în calcul de guvern: Înghețarea salariilor demnitarilor, interzicerea cumulului pensie/salariu. Ce spune despre concedieri

”Știți foarte bine că pentru anul acesta sau pentru anul viitor construcția bugetului pornește de la un deficit de 4 la sută. Da, există un set de măsuri, pe care dorim să le luăm, de la pensii speciale, la salarii de demnitari, și da, și la eliminarea acelui cumul de pensii, la stat”, a declarat Cîțu, la Realitatea Plus.O a doua măsură îi vizează pe bugetarii care au şi pensie. Din 2020, aceştia vor fi nevoiţi să aleagă: fie pensia, fie salariul de la stat.Toate reducerile de cheltuieli analizate vor duce deficitul la 3,5% din PIB în anul 2020, a adăugat liberalul."Pentru anul viitor, dacă continuăm cu programele PSD care aruncau bani în stânga și dreapta, dezechilibrele economice s-ar fi accentuat. De aceea există un set de măsuri pe care dorim să-l luăm, le vom discuta în primul rând politic în Partidul Național Liberal. Ne vom uita și la eliminarea acelui cumul de pensii cu salariile, la stat. Mi se pare că e o măsură care nu își are rostul și e o măsură care a favorizat. (…) Ideea e că toate aceste programe sunt evaluate și vedem dacă măsurile sunt benefice pentru România. Poate unele sunt bune și vor rămâne. E clar că trebuie să reducem deficitul pentru anul viitor și de aici și aceste măsuri", a explicat Cîțu.Întrebat dacă Executivul Orban pregătește multe concedieri în sectorul public, Florin Cîțu a spus că trecerea de la 24 la 16 ministere dă un semnal că este necesar un aparat de stat mai suplu."Nu poți rămâne cu același aparat. Am spus înainte de a intra la guvernare că vom avea un guvern suplu cu 16 ministere, am făcut asta. Am spus că sectorul privat nu va mai duce povara ineficienței unor măsuri de stânga, am făcut asta. Acum trebuie să mergem mai departe și avem soluții, pentru că dacă nu vom lua măsuri, vom fi penalizați și de investitori, și de Comisia Europeană și de toți partenerii noștri", a completat ministrul de Finanțe.El a mai spus că 2020 este anul de stabilizare a economiei și de înscriere a creșterii economice pe o traiectorie sustenabilă care să înceapă încă din 2021. "Anul 2020 e unul de stabilizare și curățare a economiei", a conchis Cîțu.”Luni, 9 decembrie, veţi asista la o premieră. O să fie pentru prima oară, în ultimii trei ani, când un ministru al finanţelor le spune adevărul românilor despre finanţe/buget/economie în Parlamentul României. Vă aştept să urmăriţi dezbaterile la moţiunea simplă depusă de PSD împotriva mea. Luni, 9 decembrie, oră 16:00”, anunţa Cîţu, pe Facebook.Dezbaterea şi votul asupra Moţiunii simple cu tema: ”Guvernare PNL - numele tău este AUSTERITATE” sunt programate luni, de la ora 16:00.