Valentin Lazea: Normalitatea e ca în an de creștere economică să ai deficit aproape de zero sau excedent

„Normalitatea este să fii în jur de zero, pe un mic surplus sau pe un mic deficit. Acolo trebuie să stai în anii de creștere economică robustă”, a spus Lazea.Potrivit acestuia, conform tabloului de bord, România în ultimii 3 ani a avut o creștere medie salarială anuală de 10% pe an: 33% în 3 ani.“În timpul ăsta, Bulgaria a avut o creștere medie anuală de 6%, Cehia și Ungaria au avut 4% pe an. Polonia a avut 2,5% în medie pe an. Vor avea sindicatele noastre și patronatele noastre, Guvernul, puterea să se așeze la masă cu spirit de consens, de compromis, de înțelegere a cifrelor și a magnitudinii, că de multe ori nici nu se discută pe cifre, ci pe sentimente. Li se pare că o duc rău. Unora li se pare că li se cuvine mai mult. Hai să vorbim informat, hai să vorbim pe cifre, hai să vedem consecințele. Vedem lanțul cauzal până la sfârșit? Ni se pare nouă că sectorul nostru e cel mai important și pe ăsta trebuie să-l apărăm. Restul nu mai contează. Vă dați seama cât de departe suntem noi de Europa și de normalitate, dacă normalitatea = Europa?”, a mai afirmat el.