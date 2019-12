Burduja, numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor

​Sebastian Ioan Burduja a fost numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) de către premierul Ludovic Orban, conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial.







Acesta este șeful PNL Sector 1. A condus Partidul Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), care în martie 2019 a fuzionat cu PNL.



El s-a intors in 2016 in Romania dupa 12 ani petrecuti in strainatate. Din 2012 a lucrat ca expert la Banca Mondiala. A studiat la universitati de prestigiu precum Stanford si Harvard. Sebastian Burduja a spus intr-un interviu ca si-a facut studiile in SUA cu ajutorul financiar al familiei (vezi sursa)





Este fiul bancherului Marinel Burduja, fost vicepresedinte Bancorex. Marinel Burduja a fost ani buni de zile prim-vicepresedinte al Raiffeisen Bank, de unde a demisionat in 2012. Dupa cateva luni, a reaparut in peisajul bancar ca director general al bancii lui Dorinel Umbrarescu - Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI). La Umbrarescu a stat circa doi ani, dupa care a demisionat din motive personale. In toamna lui 2015, Burduja revine pe piata serviciilor financiare printr-o asociere intr-o IFN cu fostul ministru al Sanatatii, Ioan Bazac, importatorul masinilor Ferrari in tara noastra. Detine si o licenta de somelier, avand o colectie de circa 9.000 de vinuri rare.