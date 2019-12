Daniela Șerban: Companiile listate s-au ocupat de probleme legislative, anul acesta/ Poate e mai bine să ne mutăm cu totul în Parlament cu job-ul

„Strategia pe care o aveau anul trecut nu s-a mai aplicat anul acesta. Până și companiile listate în acest an s-au ocupat de probleme legislative. Atunci când suntem ocupați doar cu birocrație și cu modificări legislative și stăm de 60 de ori pe an în Parlament... Poate e mai bine să ne mutăm cu totul în Parlament cu job-ul”, a spus Șerban.Potrivit acesteia, atenția pe care România o acordă pieței de capital nu este foarte mare.„Este un domeniu cu care ne-am remarcat n acest an în întreaga lume, anume că randamentele pe care le-au oferit Bursa de Valori București sunt cele mai mari chiar din lume. Au depășit 30%. Beneficiile vor apărea pe termen lung din upgradarea României la statutul de piață emergentă, dacă vom ști să profităm de ele”, susține Șerban.