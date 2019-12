​Financial report Ușurare la Bruxelles după victoria conservatorilor în alegerile din UK. Despre ciudata fotografie a lui Trump cu Lavrov. Culmea tupeului. Reforma pensiilor din Fanța

Subiectele zilei in presa occidentala

Financial Times: Ușurare la Bruxelles pe măsură ce conservatorii se îndreaptă spre o victorie convingătoare în alegeri







Perspectiva unei victorii a lui Boris Johnson a determinat un val de ușurare la Bruxelles în primele ore ale zilei de vineri, în timp ce politicienii și oficialii de la vârful ai UE au salutat perspectiva încheierii perioadei de indecizie și întârzierile care au caracterizat abordarea Regatului Unit cu privire la Brexit.







În timp ce își reafirmă regretul pentru ieșirea probabilă a Marii Britanii din UE, miniștrii reuniți la Bruxelles pentru un summit european au declarat că exit-poll-urile care indică o victoriepentru conservatorii domnului Johnson ar trebui să dea naștere unui guvern care să fie este un partener solid de negociere.







„Poziția Franței în ultimele luni a fost una prin care solicitam mai multă claritate. . . a fost necesară reducerea perioadei de incertitudine pentru toată lumea- cetățenii francezi, europeni, britanici ”, a declarat Amélie de Montchalin, ministrufrancez.. „Se pare că această claritate a fost obținută”





Hans Dahlgren, ministrul afacerilor europene din Suedia, a declarat că țara sa a salutat certitudinea adusă de rezultatul preliminar, chiar dacă se va simți lipsi Regatului Unit în Uniune. „Ca principiu, este întotdeauna bine să avem un partener de discuții solid, deoarece, până la urmă, este mai ușor să avem o negociere bună care să se încheie cu un rezultat agreabil pentru ambele părți”, a spus Dahlgren.





Rezultatul preliminar al alegerilor ar putea contura sfârșitul unei epoci în care UE a fost consternată și frustrată din cauza incapacității Marii Britanii de a gândi și de a impune o poziție clară referitoare la Brexit. Blocul european a negociat un tratat de ieșire cu Theresa May, care apoi a fost evoită să plece, după care a urmat încheierea unui acord revizuit cu domnul Johnson îndoar câteva săptămâni.





Dar capitalele UE au subliniat că discuțiile vor fi dificile și că viitorul acces Marii Britanii pe piața europeană va fi legat de disponibilitatea Regatului Unit de a respecta normele pieței muncii, cele de protecție a mediului, precum și de politicile privind ajutorul de stat.





Kommersant.ru: Același cadru. Despre ciudata fotografie a lui Donald Trump cu Serghei Lavrov





În anul 2017 au existat mai multe subiecte dintr-o dată: Donald Trump salută delegația rusă, îi strânge mâinile lui Serghei Lavrov, îi invită pe oaspeți să se așeze pe una dintre canapelele aflate una înaintea celeilalte.





Fotografia întâlnirii de acum este, în primul rând, una singură. În al doilea rând, este statică: Trump stă la masa sa de lucru, cu degetele încrucișate, iar Serghei Lavrov stă în picioare, în partea dreaptă a acestuia. Seamănă ori cu o fotografie de familie de modă veche, ori cu fotografia unui admirator care tocmai i-a luat un autograf idolului său.







Două sunt motivele pentru care aceste fotografii se deosebesc.







Delegației ruse i s-a explicat că la Casa Albă sunt acum reguli noi, însă, probabil, acolo pur și simplu se spera ca astfel să se evite un scandal ca cel din mai 2017, când pentru primele momente protocolare ale întâlnirii dintre Trump și Lavrov i s-a permis accesul fotocorespondentului agenției TASS, Aleksandr Șcerbak, care în același timp îndeplinea și funcția de "fotograf personal" al ministrului rus". Acea fotografie "vie" este opera sa, tocmai ea a fost publicată de Ministerul rus de Externe pe propriul site, la scurt timp după întâlnirea la Casa Albă.







Însă jurnaliștii americani au fost extrem de nemulțumiți. Ei au fost indignați de faptul că protocolul i-a permis accesul unui jurnalist rus, în vreme ce presa locală a rămas din-dărătul ușii. Faptul că Aleksandr Șcerbak și-a oferit fotografia ministerului de externe, care a pus-o în acces liber, nu a constituit pentru ei un argument. Din moment ce este vorba de TASS, înseamnă nu este vorba pur și simplu de "fotograful personal", ci de un jurnalist, iar întrucât dintre agențiile americane la întâlnire nu a fost prezent nimeni, este vorba de discriminare și îngrădirea libertății mass-media.







Situația a fost complicată încă și mai mult de faptul că serviciul de presă al Casei Albe nu a publicat imediat fotografii făcute de propriul său fotograf. În consecință, mass-media americană a trebuit să ia fotografii de pe site-ul MAE al Federației Ruse, ceea ce unele publicații au refuzat să o facă "din principiu".





Cel de-al doilea motiv al deosebirii dintre fotografii făcute la întâlnirea anterioară și la cea de acum îl constituie faptul că așezarea în Cabinetul Oval a fost de această dată alta.







După cum a precizat, pentru publicația rusă "Kommersant", o sursă apropiată delegației ruse, acum Donald Trump a stat la masă pe tot parcursul întâlnirii. În fața lui erau așezate scaune pe două rânduri: pe primul rând, cu fața la președintele SUA, se aflau Serghei Lavrov și secretarul de stat Mike Pompeo, pe al doilea rând erau membrii delegațiilor acestora. Acest lucru le-a amintit rușilor ori un raport colectiv în fața președintelui de colhoz, ori o lecție în școală. Atunci când în încăpere a intrat fotograful Casei Albe, lui Serghei Lavrov nu i-a mai rămas nimic de făcut decât să stea în picioare lângă Donald Trump, care stătea pe scaun, și să se întoarcă cu fața spre fotograf. Dar fără să se așeze la masă.









Haaretz: Culmea tupeului (editorial)

Ca și cum politicienii noștri n-ar fi călcat în destule străchini cu comportamentul lor deșănțat, Knessetul se pregătea miercuri să adopte o lege - cu toate cele trei voturi obligatorii programate în aceeași zi - care le acordă partidelor politice fonduri electorale suplimentare de zeci de milioane de shekeli [milioane de euro - n.trad.]. Legislația deja existentă le acorda oricum partidelor fonduri de campanie excepțional de generoase, comparativ cu alte democrații.







Noua lege a fost calificată drept un „compromis”, însă poate fi descrisă cu mai multă acuratețe drept o înțelegere între pisici despre cum să împartă smântâna între ele.

Una e că partidele nu au reușit pentru a doua oară în decurs de opt luni să formeze un guvern. Dar e cu totul altceva să mai fii și răsplătit pentru asta, sub forma unei creșteri considerabile a finanțării și a unui plan confortabil de înapoiere a împrumuturilor primite de partide de la Knesset și rămase încă neachitate.





Mărirea finanțării partidelor prin lege ocolește mecanismul deja prevăzut de Legea (finanțării) Partidelor Politice prin care se determină la câți bani au dreptul partidele: un comitet public independent. Acest comitet este practic un paznic însărcinat cu protecția fondurilor publice și la baza existenței sale se află un raționament limpede: a împiedica partidele să-și mărească propria finanțare după cum au ele chef și nu neapărat în mod justificat - fix ce fac ele acum. Măsura le oferă totodată partidelor un stimulent pentru a cheltui iresponsabil, știind acum că își vor putea acoperi oricând datoriile prin adoptarea unei noi legi.





Principala justificare a legii, conform preambulului ei, este: „Drept urmare a organizării a trei scrutine în decurs de mai puțin de un an, partidele se confruntă cu o dificultate accentuată de a gestiona resursele publice care le sunt alocate prin lege.” Cu alte cuvinte, am cheltuit o grămadă de bani pe anterioarele două campanii, am intrat în datorii, deci suntem îndreptățite la mai mult pentru următorul scrutin.





Dar aceasta e o logică sucită. Tocmai din cauză că acesta e al treilea rând de alegeri din acest an ne putem mulțumi cu o campanie modestă, frugală. Publicul este cât se poate de conștient de poziționarea partidelor (în măsura în care ele chiar au așa ceva) și nu mai este necesar să se cheltuie bani pe consilieri de strategie, pe campanii lipsite de conținut, pe lozinci superficiale, pe aruncatul cu noroi, pe bombardamente cu mesaje telefonice și altele asemenea. Fondurile actuale pentru partide ar trebui să fie suficiente, și cu siguranță pentru partidele care își mențin listele identice și nu mai au nevoie să prezinte alegătorilor noi candidați.





France 24: Reforma pensiilor: a 8-a zi de grevă, sindicatele, contra guvernului

În transporturile în comun, traficul este aproape neschimbat faţă de miercuri: un TGV şi un tren trans-Île-de-France din patru, noua linii de metrou închise la Paris, linia 11 funcţionând numai până la ora 9:30. Doar 40% dintre autobuze mergeau, faţă de 50% cât era aşteptat, din cauza blocajelor de dimineaţă, potrivit RATP.





"Situaţia este conformă cu ce s-a anunţat, fără blocaj deosebit. Traficul este la fel de slab, dar ieri am avut procentajul de participare cel mai scăzut de la început, aşteptăm să-l vedem pe cel de astăzi", a declarat SNCF.







Dacă exit-poll-urile sunt corecte domnul Johnson ar trebui să fie în poziția în care ar putea trece cu ușurință acordul de retragere prin Parlament, dar și să stabilească obiective mai clare pentru echipa sa de negocieri. Unii diplomați și oficiali ai UE speră că o largă majoritate conservatoare i-ar putea permite domnului Johnson să adopte o atitudine mai ambițioasă asupra eventualului acord cu UE.Oficialii de la Bruxelles mai spun că iminenta plecare a Regatului Unit ar însemna și că UE ar putea acum să-și intensifice pregătirile pentru negocierile care vor stabili relația post-Brexit cu Marea Britanie. În primul rând, de această dată, fotografului personal al lui Serghei Lavrov nu i s-a permis accesul la Casa Albă. Fotografia a fost făcută de angajatul administrației SUA.S-a ajuns la faptul că o serie de publicații, inclusiv cele cu cea mai mare autoritate, au publicat comentariile unor foști angajați de rang înalt ai serviciilor speciale din SUA în legătură cu faptul că fotograful rus ar fi putut să introducă și să lase în Biroul Oval echipamente de ascultare.Fiindcă veni vorba, și de această dată Aleksandr Șcerbak s-a aflat în componența echipei lui Serghei Lavrov (deja nu ca "fotograf personal", ci pur și simplu ca fotocoresponentt al TASS). Totuși, fotografiile reprezintă anturajul exterior, mai important este ca convorbirile să fie rezultative. Însă după încheierea acestora nu s-a anunțat despre realizarea vreunui progres, Serghei Lavrov a afirmat că au decurs într-o "atmosferă pozitivă". Având în vedere actuala confruntare dintre Moscova și Washington, asta deja nu era un lucru rău.Într-o zi vom avea un guvern și el va trebui să adopte un buget care să reducă enormul deficit și să reducă din cheltuieli. Cum vor fi capabili oficialii noștri aleși să privească publicul în ochi în momentul în care vor restrânge serviciile sociale - după ce au luat zeci de milioane de shekeli pentru a treia campanie electorală în decurs de mai puțin de un an? (RADOR)Mobilizarea împotriva reformei pensiilor a intrat joi în a doua săptămână, cu noi manifestaţii programate a doua zi după prezentarea proiectului de către guvern. Traficul în transportul în comun este în continuare foarte perturbat.Mobilizarea împotriva reformei pensiilor a intrat joi, 12 decembrie, în a doua săptămână, şi s-ar putea amplifica a doua zi după prezentarea proiectului de către prim-ministrul Édouard Philippe.Gata cu regimurile speciale, "vârsta de echilibru" de 64 de ani, intrarea în sistem începând cu generaţia născută în 1975... Departe de a linişti mânia, conţinutul viitorului "sistem universal de pensii" cu puncte trimite sindicatele reformiste în tabăra opozanţilor."E loc pentru negociere"De îndată ce planul a fost prezentat, fronda sindicală a crescut. "Linia roşie este depăşită", a tunat secretarul general al CFDT, Laurent Berger, primul susţinător al sistemului universal cu puncte, dar ostil prelungirii duratei de cotizare prin intermediul înfiinţării unei "vârste de echilibru"."Este loc de negociere, fie referitor la dificultate, fie la modalităţile de a se ajunge la echilibru", a subliniat totuşi joi dimineaţa ministrul economiei, Bruno Le Maire, în timp ce Laurent Berger a cerut guvernului să "dea înapoi" în ce priveşte "vârsta de echilibru".La rândul lui, Laurent Brun, secretarul general al CGT-Cheminots /CGT - căi ferate -n. trad./, a avertizat joi, la Franceinfo, că nu va fi o pauză de Crăciun în mişcarea grevistă care paralizează de o săptămână transporturile în Franţa, "cu excepţia cazului în care guvernul revine la raţiune" pe proiectul de reformă a sistemului de pensii.Pe 17 decembrie, "doar MEDEF nu va fi în grevă", a ironizat numărul unu din CGT, Philippe Martinez. CFDT, primul sindicat, a făcut apel la membrii săi să iasă în stradă la următoarea mare mobilizare, dar nu împreună cu intersindicala CGT-FO-Solidaires-FSU.Principalele sindicate ale poliţiştilor ameninţă că vor "înăspri" mobilizareaFO doreşte de asemenea "să întărească mobilizarea", în vreme ce transporturile sunt în continuare foarte perturbate joi, cu blocaje de peste 400 Km deja înaintea orei 8:00 în Île-de-France.Manifestaţii şi adunări locale sunt prevăzute de la Toulouse până la Paris, unde un marş urmează să pornească de la Nation.Consiliul barourilor va vota pentru acţiuni vineri şi principalele sindicate ale poliţiştilor ameninţă să "înăsprească" mobilizarea. Cadrele didactice din FSU au chemat şi ele la continuarea mişcării. Potrivit guvernului, proiectul de lege va fi gata la sfârşitul anului, va fi prezentat Consiliului de miniştri pe 22 ianuarie şi dezbătut în Parlament în februarie.