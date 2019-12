Financial report Conducerea laburiștilor își cere scuze pentru rezultatul catastrofal din alegeri. Slovacia respinge ideea de a repatria aurul. Urcă tonul în a 11-a zi de grevă contra reformei pensiilor

Financial Times: Conducerea laburiștilor își cere scuze pentru rezultatul catastrofal al alegerilor ● Free West Media: Slovacia respinge, deocamdată, ideea de a repatria aurul ● Le Temps: Urcă tonul în a 11-a zi de grevă contra reformei pensiilor ● Dnevnik: Bulgaria, Grecia, România și Ungaria s-au angajat să-şi furnizeze reciproc gaz natural.







Financial Times: Conducerea laburiștilor își cere scuze pentru rezultatul catastrofal al alegerilor

În urma celui mai slab rezultat al alegerilor din 1935 încoace, partidul cancelarului din umbră John McDonnell a spus că agenda laburiștilor este „cea corectă”.





Vorbind duminică la BBC, dl McDonnell a părut, de asemenea, să sugereze numele Rebeccăi Long-Bailey ca potențial succesor al dlui Corbyn după ce acesta va demisiona, probabil la începutul anului viitor.











Apropiații lui Corbyn au acuzat o combinație de Brexit și acoperire ostilă în mass-media pentru rezultatele umilitoare care u făcut ca partidul să piardă un impotant număr de parlamentari.



Însă numeroși parlamentari laburisti au atras de asemenea atenția că direcția în care se îndrepta partidul anticipa dezastrul electoral.







„Îmi cer scuze tuturor celor care au ajutat în campanie, dar mai ales îmi cer scuze acelor persoane care au nevoie disperată de un guvern laburist. Da, dacă cineva este de vină, eu sunt! ”





Jennie Formby, secretarul general al partidului, a scris Comitetului Executiv Național al Laburiștilor, organismul responsabil pentru stabilirea calendarului alegerilor pentru viitoarea conducere că domnul Corbyn a solicitat ca noul lider să fiepus în funcție până la sfârșitul lunii martie. Concursul este de așteptat să înceapă pe 7 ianuarie.





La Forumul de la Doha din Qatar, Peter Mandelson, fost ministru și unul dintre arhitecții din victoria din alegerile din 1997, a declarat pentru Financial Times că participarea la urne la urne a fost „meritată”. „Dacă vii la alegeri. . . cu un program extrem de dificil de pus în practică, practic imposibil, nu te mira că va fi respins de foarte mulți alegători ”. El a mai adăugat că este „șocat de nepăsarea” pe care conducerea partidului a arătat-o în fața ​​rezultatelor. „Este un fel de ridicare din umeri. . . nu contează pentru că nu vrem să facem compromisuri cu electoratul. „Sunt îngrozit de asta”, a adăugat el, spunând că laburiștii trebuie să se gândească dacă vor să mai câștige alegerile.





Free West Media: Slovacia respinge, deocamdată, ideea de a repatria aurul

Fostul premier Robert Fico, şeful partidului de guvernământ Smer, a cerut o sesiune parlamentară specială pentru păstrarea aurului ţării în siguranţă. Rezervele de aur ale ţării sunt păstrate în Marea Britanie, dar din cauza Brexit şi a riscului unei crize economice globale, acest lucru ar putea cauza probleme. Banca Naţională a Slovaciei deţine 31,7 tone de aur în rezerve, evaluate la 1,4 miliarde de dolari. Trei ţări din Europa de Est au făcut deja demersuri pentru a-şi aduce rezervele acasă: Polonia, Ungaria şi România.







La începutul acestei luni, Banca Naţională a Poloniei a anunţat că a finalizat repatrierea a 100 de tone de aur de la Londra. "Aurul simbolizează forţa ţării", a declarat guvernatorul Băncii Centrale poloneze, Adam Glapinski, deşi analiştii indică Brexit drept principalul factor. Rezervele totale ale ţării sunt în prezent de 228,6 tone, potrivit unei declaraţii emise de Banca Naţională a Poloniei. Fico a spus că Acordul de la München a arătat că aliaţii nu pot fi niciodată de încredere, referindu-se la pactul din 1938 care i-a permis lui Hitler să anexeze o parte a Cehoslovaciei.





"Garantez că, dacă se întâmplă ceva, nu vom vedea niciun gram de aur. Să facem asta cât mai repede", a avertizat Fico. După Polonia, Serbia a adăugat 9 tone de aur la rezervele sale în octombrie, iar în 2018, banca centrală ungară a anunţat că şi-a crescut rezervele de aur de zece ori. Băncile centrale au adăugat încă 41,8 tone de aur net la rezervele lor în octombrie, potrivit celor mai recente date ale Consiliului Mondial de Aur, în încercarea de a diversifica rezervele de dolarul american.





În 2017, Germania a finalizat un proiect pentru a readuce jumătate din rezervele de aur mutând cel puțin 31 de miliarde de dolari înapoi în Germania din bolți în Anglia, Franța și SUA. În 2015, Australia a anunțat că își va repatria jumătate din rezerve. Însă săptămâna trecută, Parlamentul slovac a respins programul sesiunii, unde a fost discutată această problemă. Astfel, Slovacia nu îşi va aduce rezervele de aur acasă, cel puţin pentru moment, potrivit rapoartelor. "Aceasta nu este în niciun caz o problemă fierbinte, nici măcar un subiect pentru o sesiune extraordinară", a susţinut parlamentarul de opoziţie Marian Viskupic (SaS). Dar, în ciuda faptului că a fost respinsă, repatrierea rezervelor de aur ale Slovaciei din Marea Britanie va rămâne pe ordinea de zi în următoarele luni.(RADOR)





Le Temps: Urcă tonul în a 11-a zi de grevă contra reformei pensiilor

Sunt deja 11 zile de când o grevă uriașă contra “sistemului universal” de pensii cu puncte, care trebuie să înlocuiască cele 42 de regimuri existente, imobilizează Franța. Duminică, transporturile se anunță în continuare foarte perturbate. Și dezbaterea de fond privind pensiile este parazitată de acuzarea artizanului reformei, înaltul comisar pentru pensii, Jean-Paul Delevoye.





Din ce în ce mai îngrijorat că nu va vedea suficiente trenuri circulând de Crăciun, șeful guvernului i-a criticat sever duminică pe greviști, care provoacă perturbări foarte importante în mersul trenurilor și în transportul urban.





În prezent, trebuie să ai 62 de ani la pensionare pentru a spera să obții o pensie integrală. “Este foarte simplu: pentru ca CFDT să examineze acest proiect de lege, guvernul trebuie să accepte să retragă vârsta de echilibru. Atât”, a declarat secretarul general al CFDT, Laurent Berger, pentru “Journal du dimanche”.





Dnevnik: Bulgaria, Grecia, România și Ungaria s-au angajat să-şi furnizeze reciproc gaz natural

Reprezentanții companiilor de transport a gazelor din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria au ajuns la un acord, la Bruxelles, legat de dezvoltarea opțiunilor de transport a gazelor naturale în ambele sensuri, a declarat compania bulgară de transport a gazelor Bulgartransgaz.







Joi, la Bruxelles, reprezentanții acestora au semnat un Memorandum de înțelegere privind realizarea Coridorului vertical de gaze. Părțile semnatare ale documentul sunt operatorii de sisteme de transport a gazelor din Bulgaria, Grecia, România și Ungaria, respectiv Bulgartransgaz EAD, DESFA SA, TRANSGAZ SA, FGSZ Ltd, precum și compania de proiect ICGI, care implementează proiectul pentru interconectarea dintre Grecia și Bulgaria (IGB). Statele se angajează să dezvolte și să promoveze atât proiectele-cheie de interconectare transfrontalieră, identificate de Comisia Europeană ca fiind de „interes comun”, cât și orice alte proiecte care contribuie la realizarea coridorului.





Potrivit companiei bulgare, astfel de proiecte vor ajuta la crearea unei piețe liberalizate, competitive și transparente a gazelor naturale în Bulgaria, precum și la diversificarea surselor și a rutelor. Acest lucru va ajuta considerabil la creșterea independenței și securității energetice a țării. Pentru a atinge aceste obiective, compania lucrează atât la construirea infrastructurii necesare, cât și la crearea tuturor condițiilor necesare pentru funcționarea pieței de gaz din țară, se arată în comunicat.







Bulgartransgaz "a informat că a implementat deja mai multe proiecte și inițiative cheie care au sporit semnificativ posibilitățile de transmitere în două sensuri", se arată în anunț. Acestea sunt interconexiunile de gaze și creșterea capacității unora dintre ele, extinderea sistemului de transport al gazelor din țară.





Noul Memorandum de Înțelegere semnat va contribui la continuarea bunei cooperări și coordonări între operatori, precum și la finalizarea derulării și implementării de noi proiecte. Acestea sunt proiectul pentru un terminal de gaz natural lichefiat în apropiere de Alexandroupolis și interconectarea Grecia-Bulgaria (IGB).







Cele două proiecte sunt esențiale pentru realizarea diversificării surselor și rutelor, deoarece vor oferi accesul Europei Centrale și de Sud-Est la gazul natural din Azerbaidjan prin conductele de gaze trans-adriatice și trans-anatoliene deja construite în Grecia și Turcia, precum și GNL din diferite surse, se arată în comunicatul de presă. Astfel, Bulgaria iese treptat din dependența totală de livrările ruseşti, care a fost cea mai evidentă acum 10 ani, în criza de gaze din ianuarie 2009, cu suspendarea tranzitului rusesc (RADOR)



