Florin Cîțu, Finanțe: Dacă reducerea TVA va fi legiferată, deficitul bugetar urcă la 5%. În zilele următoare, vor exista presiuni pe cursul valutar. O echipă a FMI revine în ianuarie în România

”Să vedem dacă Codul fiscal în România azi este o povară aşa cum este, alambicat, complicat sau poate fi îmbunătăţit. (...) Vor veni (cei de la FMI- n.red) şi ne vor da soluţii”, a mai spus Cîțu.





"La majorarea alocaţiilor impactul ar fi de 6 miliarde de lei, iar la TVA-11,8 miliarde de lei. Asta înseamnă că doar din alocaţii deficitul să se ducă la 4,3% din PIB iar împreună cu reducerea de TVA să ne ducem spre 5% cu deficitul. Clasa politică se joacă cu focul astăzi în România şi nu îmi face mie rău, nici Partidului Naţional Liberal. Fac rău României pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României este văzut de pieţele internaţionale, iar dacă se întâmplă ceva cu costul de finanţare al României este vina oamenilor iresponsabili care aruncă astăzi ţara în aer", a declarat Florin Cîţu, marţi seara, la Digi 24.

Totodată, în baza propunerii formulate de către Adrian Solomon (PSD), alocaţia pentru copiii cu dizabilităţi ar urma să fie de 600 de lei. Proiectul urmează să fie supus votului în plenul Camerei Deputaţilor.



În raportul elaborat de staff-ul FMI după discuţiile cu oficialii români din luna iunie a acestui an, Fondul Monetar Internaţional (FMI) recomanda autorităţilor române să demareze un proces de consolidare fiscală durabilă, susţinut de măsuri de calitate destinate diminuării deficitului bugetar şi celui comercial, să reevalueze noua Lege a pensiilor şi să îmbunătăţească guvernanţa la companiile de stat. Reamintim că în prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.Acesta consideră că, în zilele următoare,şi pe dobânzi, deoarece pieţele internaţionale au reacţionat încă de marţi la măsurile votate de parlamentari şi a avertizat, în context, că riscul cel mai mare pentru România în anul 2020 nu este politica fiscală, ci instabilitatea politică."Să ştiţi că pieţele nu aşteaptă până atunci, pieţele au văzut astăzi ce s-a întâmplat şi la asta reacţionează, la ce se întâmplă astăzi în Parlament. Eu vă spun că zilele următoare veţi vedea presiuni atât pe cursul valutar cât şi pe dobânzi, pentru că pieţele financiare nu aşteaptă, ele mai bine reacţionează astăzi decât să aştepte până în viitor. Noi aici avem problema, şi aţi văzut şi evaluarea celor de la Standard and Poor's. Riscul nu a fost politica fiscală în 2020, cel mai mare risc este volatilitatea politică, şi aceste măsuri care sunt în Parlament şi responsabilitatea politicienilor români, acolo apar riscurile cele mai mari. Dacă politicienii români nu înţeleg că suntem într-o situaţie limită, critică, şi se joacă cu focul, consecinţele le vor plăti românii, din buzunarul propriu, iar acest cost le va veni de la politicienii care astăzi se joacă cu focul în Parlamentul României. Este clar o ambiţie copilărească, ca să nu zic prostească, iar aceste costuri le vor plăti românii", a afirmat şeful de la Finanţe, citat de Agerpres.Pe de altă parte, Cîţu a precizat că vor fi găsite soluţii întrucât niciuna din aceste legi nu a fost promulgată şi este posibil să existe chiar şi probleme de constituţionalitate."Vom găsi soluţii, până acum niciuna din aceste legi nu a fost promulgată, sunt doar votate în Comisia de Buget-Finanţe, unele au şi probleme tehnice şi de constituţionalitate, vom vedea cum le vom rezolva pe toate, dar până la urmă politicienii români trebuie să înţeleagă că nu ne fac nouă, PNL-ului, un rău, ci fac rău românilor, aruncând ţara în haos. Asta este ce se întâmplă astăzi în Parlamentul României, dintr-o răzbunare copilărească", a subliniat ministrul Finanţelor.Propunerea legislativă privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 primise, marţi, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget - finanţe a Camerei Deputaţilor. Proiectul aduce modificări Codului fiscal şi prevede, pe lângă reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16%, extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5%, faţă de cota redusă de 9%, pentru "livrarea de alimente destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele".Deşi iniţiativa a aparţinut unor deputaţi PNL, în cadrul dezbaterilor, social-democraţii au pledat pentru adoptarea acesteia, în timp ce liberalii au cerut aşteptarea unui punct de vedere din partea Guvernului. Propunerea lui Nicolae Neagu (PNL) privind amânarea dezbaterii a fost însă respinsă.Tot marţi, un amendament adoptat în Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor prevede dublarea cuantumului alocaţiilor pentru copii, care ar putea ajunge la 300 de lei.