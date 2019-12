Cu ce se vor ocupa noii secretari de stat de la Finante. Despre Panțuroiu circulă o întrebare pe holurile instituției

Mironel Panțuroiu se va ocupa de fiscalitate, respectiv Cod fiscal și Cod de procedură fiscală.Conform unor surse din interior, unii angajați ai Ministerului sunt nemulțumiți cu genul acesta de numiri, mai ales că în trecut s-au ocupat de domeniu fiscaliști cunoscuți. Precizăm că în anii trecuți, de zona asta se ocupau specialiști precum Dan Manolescu și Gabriel Biriș, experți în acest domeniu.Conform documentelor oficiale, Panțuroiu a fost salariat al Taifasuri Media, iar în 2015 s-a angajat la Primăria Pantelimon (inspector), care a fost, de fapt, „poarta de intrare” în administrație. Conform declarației de avere din 2016, toți banii încasați de la Primărie au fost doar 2.425 lei.Uitându-ne pe declarația de avere, el a devenit apoi inspector la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice București (în 2016), iar apoi a lucrat la ANAF, la Direcția operativă de executare silită.Până să fie numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor, a fost inspector la Direcția Supraveghere și Control Vamal din cadrul ANAF.Conform celei mai recente declarații de avere (2019), el este acționar al companiei Auto Trade Expert, de unde a încasat dividende de 86.838 lei. G4Media.ro a scris recent că numele lui apare în scandalul Terra Residence, în urma căruia zeci de oameni s-au trezit că apartamentele pe care le plătiseră erau ipotecate de dezvoltator în favoarea unor bănci. El a fost susținut de PMP pentru obținerea acestei funcții.El va coordona Direcția generală pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară, Unitatea de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană și Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență.Acesta este șeful PNL Sector 1. A condus Partidul Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), care în martie 2019 a fuzionat cu PNL.El s-a intors in 2016 in Romania dupa 12 ani petrecuti in strainatate. Din 2012 a lucrat ca expert la Banca Mondiala. A studiat la universitati de prestigiu precum Stanford si Harvard. Sebastian Burduja a spus intr-un interviu ca si-a facut studiile in SUA cu ajutorul financiar al familiei ( vezi sursa ).Este fiul bancherului Marinel Burduja, fost vicepresedinte Bancorex. Marinel Burduja a fost ani buni de zile prim-vicepresedinte al Raiffeisen Bank, de unde a demisionat in 2012. Dupa cateva luni, a reaparut in peisajul bancar ca director general al bancii lui Dorinel Umbrarescu - Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI). La Umbrarescu a stat circa doi ani, dupa care a demisionat din motive personale. In toamna lui 2015, Burduja revine pe piata serviciilor financiare printr-o asociere intr-o IFN cu fostul ministru al Sanatatii, Ioan Bazac, importatorul masinilor Ferrari in tara noastra. Detine si o licenta de somelier, avand o colectie de circa 9.000 de vinuri rare.