Se elimină acordul vecinilor pentru sediu de firmă fără activitate comercială / Năsui (USR): Proiectul de debirocratizare a procesului de înființare de firme noi a devenit lege

”Astăzi am obținut o victorie imensă pentru antreprenorii din România. Am eliminat din birocrația pentru înființarea de firme. Primul proiect de lege scris împreună cu Cristina Prună, tocmai a fost votat și a devenit lege”, scrie deputatul USR Claudiu Năsui pe contul său de Facebook. Proiectul elimină două din hârtiile inutile din procesul înregistrării sediului social, elimină acordul vecinilor pentru a avea sediu social într-un apartament în care nu se desfășoară activitate comercială și limitarea românilor de a avea o singură firmă în care să fie acționari unici.”Mai țineți minte când vorbeam despre proiectul de debirocratizare a procesului de înființare de firme noi?A trecut de camera deputaților și se duce direct spre promulgare!Proiectul face debirocratizare pură. Ce am reușit să schimbăm concret?1) Am eliminat două din hârtiile inutile din procesul înregistrării sediului social.2) Am eliminat acordul vecinilor pentru a avea sediu social într-un apartament în care nu se desfășoară activitate comercială. Acest lucru îi ajută și pe cei cu profesii liberale, care au doar nevoie de o adresă de corespondență oficială ca să poată munci „la alb”.3) Am eliminat limitarea românilor de a avea o singură firmă în care să fie acționari unici. Și, implicit, toată hârțogăria la care sunt supuși în momentul în care trebuie să mai înființeze o firmă și adăugau fie altă firmă în acționariat, fie o rudă cu 0,001% din acțiuni.4) Elimină limitarea de a avea o singură firmă per cameră, lucru care a afectat piața imobiliară. Știți atunci când, înainte să închiriem un apartament, eram întrebați de proprietar dacă vrem să facem sediu social acolo? Ne întrebă asta pentru că este un coșmar care durează 3 ani, dacă îl facem, să îl scoată de acolo.De cele mai multe ori, ce poate face statul pentru a ajuta antreprenorii este să se dea la o parte. Birocrația inutilă descurajază antreprenoriatul și mediul privat, cel care plătește, până la urmă, pentru toate cheltuielile statului.Toate aceste măsuri sunt o normalitate în alte țări civilizate din Uniunea Europeană. În Anglia, de exemplu, poți deschide o firmă în două ore. De ce trebuie noi să fim mereu cei în care firmele funcționează cel mai greu? Nu e niciun motiv.”