Românii din mediul urban și-au bugetat pentru sărbătorile de iarnă peste 1000 de lei, majoritatea dându-i pe alimente

În ceea ce privește bugetul pentru cadouri, suma alocată de respondenți este în creștere de la an la an (650,14 lei în 2019 față de 628,52 lei în 2018), creșterea fiind însă explicată de creșterea prețurilor.





De asemenea,există și persoane care de sărbători își doresc produse alimentare precum carne (în special de porc) / produse din carne ori cozonac, dar nu își permit să cumpere (4,3%). Ca și anul trecut, puțin peste o treime dintre respondenții din mediul urban și-au exprimat intenția de a cumpăra un brad natural de Crăciun.





În ceea ce privește Revelionul 2020, 82,8% dintre respondenți intenționează să-l petreacă în țară, iar 3,0% vor pleca în străinătate.





Dintre cei care vor rămâne în țară de Revelion, cei mai mulți (82,5%) vor sărbători alături de familie ori prieteni, în propriile locuințe sau ale prietenilor, 7,7% au optat pentru o stațiune montană sau balneară, în timp ce 6,6% vor întâmpina noul an într-un club sau restaurant, iar 3,2% vor ieși în centrul orașului / Piața Centrală / Piața Universității etc.





În privința beneficiilor extra-salariale, peste jumătate dintre angajați știu deja sau se așteaptă că nu vor primi niciun beneficiu. Cele mai frecvente beneficii extra-salariale în acest an sunt: prime (pentru 25,2% dintre angajați), tichetele cadou (16,7%), masa festivă organizată de angajator (10,4%) sau cadouri în produse alimentare (9,5%).





Persoanele care vor pleca de sărbători în excursii sau călătorii au alocat un buget mai mare decât anul trecut (872,80 lei în 2019 comparativ cu 835,52 lei în 2018). De asemenea, și pentru ieșirile la restaurant/în oraș respondenții estimează că vor cheltui ceva mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut (323,68 lei în 2019 față de 312,04 lei în 2018).Procentul celor care intenționează anul acesta să ofere cadouri de Sărbători (Crăciun și Revelion) este 93,7%, cele mai căutate produse fiind articolele de îmbrăcăminte / încălțăminte, dulciurile și jucăriile. Cei care vor primi aceste cadouri sunt, cel mai adesea, membrii familiei.Anul acesta, 26,0% dintre respondenți au declarat că își doresc de sărbători lucruri pe care nu și le pot permite. Dintre produsele non-alimentare pe care și le-ar dori în această perioadă, dar nu și le permit (situație întâlnită în cazul a 21,7% dintre intervievați), cele mai menționate au fost din categoria IT & Gadget-uri (laptop, telefon, tabletă etc.) și Electronice / Electrocasnice.Jumătate dintre persoanele care nu vor cumpăra un brad natural își motivează decizia prin faptul că au deja unul artificial, în timp ce alţi 5,0% nu vor împodobi brad.Studiul a fost realizat online pe un eșantion reprezentativ la nivel național urban (orașe mici – sub 30.000 locuitori, orașe mijlocii – 30.000-100.000 locuitori, orașe mari – peste 100.000 locuitori) în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 2019. Au fost intervievate prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) 800 persoane cu vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 65 ani. Marja de eroare a studiului este de ±3,30%.