Salariații din administrația publică, nemulțumiți de asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul privind "sporul pentru condiții vătămătoare" și pe Legea bugetului/ Amenință cu proteste

Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și Locală din România - ”COLUMNA”, organizație care reprezintă interesele a peste 20.000 de salariați din administrația publică, asistență socială, justiție și sistemul instituțional Administrația Națională Apele Române, dezaprobă intenția Guvernului României de a promova prin procedura asumării răspunderii proiectul de lege privind modificarea OUG nr. 114/2018 și a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, conform unui comunicat de presă.



Ei consideră că promovarea acestor acte normative, prin ocolirea dezbaterilor parlamentare, este inacceptabilă.





"În mod similar, modificarea Legii Salarizării fără consultarea organizațiilor sindicale, reprezintă o chestiune la fel de gravă", spune Federația.

diminuarea veniturilor nete prin raportarea sporurilor pentru condiții grele și pentru condiții periculoase sau vătămătoare la un procent din salariul minim pe economie și nu la salariul de bază cum se întâmplă în cazul altor sporuri, fiind, din această perspectivă, o măsură profund neconstituțională;

înghețarea indemnizației de hrană la valoarea din 2019, deși salariul minim pe economie va crește cu 7,2% din 2020;

menținerea plafonării sporurilor la nivelul anului 2018, în contextul în care o serie de angajatori nu acordă nici la această dată sporurile prevăzute de lege, ceea ce înseamnă că acestea nu se vor acorda nici în anul 2020;

"Solicităm Guvernului României să procedeze, de urgență, la consultarea organizațiilor sindicale și să renunțe la intenția de a promova acte normative de o asemenea importanță, cu impact asupra veniturilor a peste 1,3 milioane de salariați, prin asumarea răspunderii. În contextul menținerii proiectelor de actelor normative, atât ca modalitate de adoptare cât și ca prevederi propuse, Federația Columna își rezervă dreptul ca, în urma consultării organizațiilor afiliate, să recurgă la orice formă de protest sindical", menționează sursa citată.





Reamintim că sporul pe care îl primesc angajații din sectorul bugetar pentru „condiții vătămătoare” a fost regândit. Guvernul urmează ca pe acest proiect să-și asume răspunderea în Parlament.



Astfel, personalul bugetar poate primi un spor de 25% din salariul minim brut pe țară.



„Argumentul care a stat la baza prevederii are în vedere eliminarea discriminărilor produse în mod artificial între diferite categorii de angajați expuși acelorași condiții periculoase sau vătămătoare. Trebuie sa beneficieze de același spor care are o raportare la minim brut pe țară de 25%”, a spus Dancă.



Astfel, pentru anul viitor la salariul bugetarilor se va adăuga suma de 557 lei pe brut.



Până acum, toți bugetarii primeau 15% din nivelul salariului pe care îl aveau. Cu cât aveau un salariu mai mare, cu atât creștea și suma pe care o primeau.



Dacă până acum la un salariu, să spunem, de 5.000 de lei un bugetar primea 750 lei, de la 1 ianuarie 2020 suma va fi de 557 lei, pe brut. Practic, toți bugetarii vor avea același spor. Pentru cineva cu un salariu sub 3.700 lei înseamnă mai mulți bani.









Aceasta atrage atenția că "măsurile propuse vor afecta grav veniturile salariaților din toate sectoarele bugetare":