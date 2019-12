Previziuni 2020 (II). Încotro o s-o ia cursul în 2020? Va crește vârsta de pensionare? Vom avea taxe noi? La ce să ne așteptăm pe piața muncii? Răspunsurile lui Andrei Rădulescu, economist șef BT

​Pentru cursul mediu anual euro-leu estimăm o creștere de la 4.75 în 2019 la 4.87 în 2020. În acest scenariu cursul ar putea fluctua in intervalul (4.81-4.87) la final de iunie 2020, respectiv in intervalul (4.83-4.90) la sfârșit de decembrie 2020, explică economistul șef al Băncii Transilvania, Andrei Rădulescu, într-o discuție cu HotNews.ro. HotNews.ro a discutat cu principalii economiști șefi din bănci nu doar pe tema cursului ci și despre posibilele schimbări la care am putea asista anul următor. Astazi vă prezentăm opinia lui Anrei Rădulescu.









Probabilitatea ca economia internă să intre în recesiune tehnică în urmatoarele trimestre este redusă (sub 15%)



Asistam la o competitie intre tari pentru atragerea de capital uman (calificat). Aceasta tendinta va continua si in trimestrele urmatoare



Economia interna nu permite o noua majorare a pensiilor cu 40% din toamna 2020.

Andrei Rădulescu: : In acest moment previzionam o consolidare a ratei de dobanda de politica monetara (la 2.50%) in 2020, pe fondul decelerarii inflatiei (si convergentei spre tinta bancii centrale) si semnalelor de politica monetara din SUA, Zona Euro si regiune (perspectiva persistentei unei abordari acomodative/relaxate).







În ce interval ar putea să se situeze cursul leu/euro in iunie 2020, respective decembrie 2020?In scenariul macroeconomic central ne asteptam la continuarea tendintei de depreciere graduala a RON raportat la moneda unica europeana in trimestrele urmatoare, pe fondul provocarilor din sfera echilibrului macroeconomic (deficitele gemene). Pentru cursul mediu anual EUR/RON previzionam crestere de la 4.75 in 2019 la 4.87 in 2020. In acest scenariu cursul EUR/RON ar putea fluctua in intervalul (4.81-4.87) la final de iunie 2020, respectiv in intervalul (4.83-4.90) la sfarsit de decembrie 2020.Considerați mai degrabă probabil sau mai degrabă improbabil ca în a doua jumătate anului viitor economia României să intre înrecesiune? Care estimați că va fi intervalul în care se va afla avansul PIB în2020?In acest moment prognoza BT pentru ritmul anual de crestere economica din 2020 este de 3.5%. Apreciem ca probabilitatea ca economia interna sa intre in recesiune tehnica in urmatoarele trimestre este redusa (sub 15%), date fiind climatul pozitiv din pietele financiare internationale si potentialul de crestere prin investitii in Romania (dupa un ciclu post-criza cu o dinamica foarte lenta a investitiilor). Subliniem insa faptul ca o deteriorare abrupta a perceptiei de risc pe pietele financiare internationale ar putea determina un proces de ajustare in economia interna, in contextul nivelului ridicat al deficitelor gemene. Cata vreme climatul macro-financiar mondial se mentine favorabil nu ne asteptam la intrarea in recesiune a economiei interne.Cum considerați că ar putea evolua salariile medii în 2020: vor continua să crească, vor rămâne în linii mari la același nivel ca în 2019 sau mai degrabă vorscădea? Care sunt, în opinia Dvs, zonele din economie în care am putea vedea creșteri salariale (și cu ce amplitudine) și care sunt zonele care ar puteasuferi un recul salarial (daca exista asemenea sectoare economice, desigur)?in scenariul central ne asteptam la continuarea tendintei de majorare a salariului real si in 2020 (ar fi al noulea an consecutiv de crestere), evolutie influentata si de perspectivele de temperare a inflatiei. Cu toate acestea, ne asteptam la decelerarea dinamicii medii anuale a salariului real pe termen scurt, pe fondul rebalansarii politicii economice interne (prin consolidare fiscal-bugetara) si intensificarii procesului de digitalizare. Consideram ca sectoarele cu un ritm ridicat de majorare a valorii adaugate brute, orientate spre pietele internationale vor inregistra cresteri mai pronuntate ale salariilor in trimestrele urmatoare.Cum ar putea evolua criza fortei de munca anul viitor (inasprire/relaxare)? În ce domenii tensiunile din piața forței de muncă se vor aplana și unde se vor acutiza?: Peste tot in lume rata somajului se situeaza la minime istorice. Practic, asistam la o competitie intre tari pentru atragerea de capital uman (calificat). Consideram ca aceasta tendinta va continua si in trimestrele urmatoare. Pentru adresarea provocarilor cu care se confrunta piata fortei de munca din Romania ar trebui sa ne gandim la investitia continua in capitalul uman, la digitalizare si la apropierea de diaspora.În opinia Dvs, vor fi marite pensile conform prevederilor actuale ale legii pensiilor?in acest moment economia interna nu permite o noua majorare a pensiilor cu 40% din toamna 2020.În opinia Dvs, va creste în 2020 varsta medie de pensionare?credem ca este dificila implementarea acestei masuri in context electoral.Cum ar putea evolua inflatia in 2020? De unde ar putea veni presiunile interne însensul majorării indicelui prețurilor de consum și care ar fi supapele princare aceste presiuni ar putea fie liberate?: pentru dinamica medie anuală a preturilor de consum (pe indicele armonizat UE) previzionam continuarea decelerarii pe termen scurt, spre 2.9% in 2020 (cel mai redus nivel din 2017), evolutie determinata de disiparea socurilor din sfera ofertei si de perspectivele de temperare a ritmului de crestere economica. Printre factorii care vor influenta inflatia in perioada urmatoare mentionam tensiunile din piata fortei de munca (presiunea costurilor salariale), precum si tendinta de depreciere a monedei nationale. In acest context subliniem faptul ca accelerarea si implementarea continua a reformelor structurale vor determina o convergenta sustenabila a inflatiei spre nivelul mediu din Uniunea Europeana/Zona Euro.Considerati ca viitorul Guvern va modifica diferitele niveluri ale taxarii (cota unica,nivelul TVA etc)? Daca da, in ce fel?Din perspectiva strict matematica ar trebui sa asistam la implementarea de masuri/reforme astfel incat ponderea datoriei publice in PIB sa nu depaseasca pragul de 40%. Consideram ca spatiul de manevra pentru politicile fiscal-bugetare si de venituri este limitat pana la momentul in care ponderea componentei structurale a deficitului bugetar va converge spre 1% din PIB (conform normelor europene in vigoare) (putin probabil ca acest lucru sa se intample pana la jumatatea deceniului viitor).Cum vor evolua dobanzile la credite (ipotecare si consum in lei)? Dar la depozite?pe termen scurt este posibil sa asistam la presiuni pe ratele de dobanda, pe fondul perspectivelor de majorare a costurilor de finantare ale statului (barometru pentru costul de finantare in economie). Cu toate acestea, privind spre urmatorul ciclu ar trebuie sa asistam la convergenta inflatiei si costurilor de finantare spre nivelurile din regiune si din Zona Euro, aspect conditionat (evident) de implementarea unui mix echilibrat de politici economice.Cum estimati ca va evolua dobanda-cheie a BNR in 2020?